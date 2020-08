Brutta avventura per Carolyn Smith: prima di partire delle ferie, la coreografa di Amici, ha avuto un incidente domestico che poteva finire molto male.

Caduta in casa prima della partenza

Spesso la coreografa Carolyn Smith racconta scampoli della sua vita quotidiana ai suoi follower, ed anche questa volta ha voluto condividere una piccola disavventura con i fan: “Ieri è stata una giornata veramente faticosa“, ha raccontato, spiegando cosa le era successo poco prima di partire con la famiglia e i cani: “Dopo che abbiamo fatto il nostro rinnovo della patente nautica e poi a casa a fare le valigie.

Prima di partire però, volevo fare una cosa veloce e sono caduta giù dalle scale e questa è una cosa talmente buffa…perché io faccio le cose lente e poi, a chiunque entra in casa, dico: andate con calma perché si può scivolare“.

Nessuna grave conseguenza per Carolyn Smith

La fretta ha giocato un brutto scherzo a Carolyn Smith: “Good news: non mi sono fatta tanto male. Bad news: ho fatto stretching su una parte del mio corpo che non doveva fare streaking, la parte sinistra.

(…) ho le botte dappertutto”.

A quanto pare è stato l’allenamento come ballerina a dare una mano alla Smith, ancora una volta: “Ringrazio Dio che sono ballerina e potevo reagire, ho tirato su la pelvi talmente in alto per non battere la schiena, ed un crunch in avanti per non battere la testa sulla pietra, che è molto dura”.

