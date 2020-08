Nicoletta Mantovani è pronta a salire nuovamente all’altare. La vedova di Luciano Pavarotti, dopo aver dato l’ultimo saluto al celebre tenore nel 2007, ha ritrovato l’amore al fianco di Alberto Tinarelli ed è pronta a compiere il grande passo assieme a lui. Ma scopriamo insieme chi è l’uomo che le sta facendo battere il cuore.

Alberto Tinarelli, il nuovo amore di Nicoletta Mantovani

Gli anni vissuti al fianco di Luciano Pavarotti, sino alla scomparsa del tenore più famoso d’Italia 13 anni fa, sono stati i più preziosi per Nicoletta Mantovani. Una relazione che l’ha fatta sognare e dalla quale è nata l’unica figlia della coppia, Alice, frutto di un amore profondo e sincero, più volte da lei ricordato.

Dopo la sofferenza per la morte del marito, la Mantovani ha deciso di riprendere in mano la propria vita e ripartire. Questi lunghi anni di rinascita l’hanno portata anche a ritrovare l’amore: a farle battere il cuore ora è Alberto Tinarelli, di 52 anni. Consulente finanziario e dirigente d’azienda bolognese, l’uomo è fidanzato con la Mantovani da soli 9 mesi. Quanto basta, però, per prendere la decisione più importante: quella che porta sulla strada del matrimonio.

“Siamo tanto felici“

Intervistata dal settimanale di Alfonso Signorini Chi, Nicoletta Mantovani rivela: “Ci ha fatto conoscere una comune amica ed è stato subito amore. Poi il lockdown ci ha fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra“. Poi, sul matrimonio in programma a Bologna, spiega: “Siamo tanto felici, non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore.

Lo faremo a Bologna in settembre, in una chiesa speciale per me, piena di significato“. E, ricordando Pavarotti, la Mantovani dichiara: “Luciano rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia“.

