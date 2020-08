Nicoletta Mantovani si risposa: la seconda moglie di Luciano Pavarotti, che visse accanto al tenore fino alla sua morte, ritrova la felicità accanto ad Alberto Tinarelli.

Nuovo amore per Nicoletta Mantovani

Nicoletta mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, ha raccontato la sua gioia al settimanale Chi: lei e Alberto, amico di amici comuni, si sarebbero conosciuti solo 9 mesi fa, ma tra i due è stato colpo di fulmine: “Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia“, dice.

Nicoletta Mantovani: il matrimonio

I due si sposeranno a settembre, con rito religioso: “Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo.

Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna, in una chiesa speciale per me, piena di significato”.

Il ricordo di Luciano Pavarotti

Nella vita di Nicoletta Mantovani e della figlia Alice è comunque ancora molto presente il ricordo di Luciano Pavarotti, morto nel 2007: “Rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui.

Ma come mi diceva Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso”.

Del futuro marito Alberto si sa molto poco: ha 52 anni ed è consulente in una società di servizi finanziari.

Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti

L’amore tra Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti, negli anni ’90, fece lavorare i rotocalchi di tutto il mondo. Lui era il più grande tenore vivente, ed era sposato da 30 anni con Adua Veroni, madre delle sue 3 figlie.

Nicoletta era la segretaria e “persona di fiducia” del cantante.

Nel 1996 vennero pubblicate le foto che scatenarono il putiferio: Pavarotti e la Mantovani si baciavano alle Barbados. Inevitabilmente ne scaturì un divorzio esplosivo e, per la nuova coppia, una nuova felicità allo scoperto.

Lei nel 2003 rimase incinta di due gemelli, Riccardo e Alice: solo la bambina sopravvisse al parto, e divenne il grande amore della coppia, che poco dopo si unì in matrimonio.

