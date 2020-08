La nuova stagione di Uomini e donne, che in autunno tornerà a fare compagnia agli italiani, sta per prendere forma. Maria De Filippi è pronta a stupire con un’edizione scoppiettante che, stando a un’indiscrezione, potrebbe vedere la clamorosa partecipazione di Fabrizio Corona. Un indubbio pezzo da novanta che senz’altro gioverebbe agli ascolti del programma.

Fabrizio Corona tronista a Uomini e donne?

La nuova stagione televisiva è in fase di progettazione. Una vera e propria leader degli ascolti, colonna portante di Mediaset e di Canale 5, è Maria De Filippi. Fra vacanze e relax la popolare conduttrice sta già pensando a quelli che saranno i programmi che la vedranno protagonisti a partire dal prossimo autunno.

A cominciare da uno dei contenitori di punta del pomeriggio degli italiani, Uomini e donne. In occasione della prossima edizione della trasmissione dei sentimenti, Maria De Filippi starebbe pensando ad un protagonista d’eccezione. Il settimanale NuovoTv, infatti, ha rivelato che fra i papabili tronisti dell’edizione 2020/21 potrebbe esserci nientemeno che Fabrizio Corona. Una bomba che fa davvero rumore e che, se confermata, avrebbe del clamoroso.

La ritrovata armonia con Nina Moric

Il nome di Fabrizio Corona ha sempre diviso le opinioni: chi lo sostiene e chi lo critica.

Per questo motivo la sua ipotetica partecipazione ad un programma come Uomini e donne indubbiamente farà discutere. Il re dei paparazzi è attualmente single, primo indizio che lo potrebbe portare all’ambito trono della trasmissione in cerca della propria anima gemella. Fabrizio Corona è sempre stato al centro della cronaca rosa e, se Maria De Filippi deciderà di puntare su di lui, la sua vita sentimentale potrebbe svoltare drasticamente. Intanto l’ex paparazzo è stato protagonista negli scorsi giorni della festa di compleanno per il 18° del figlio Carlos.

Un’occasione che lo ha visto festeggiare assieme alla madre del ragazzo, Nina Moric, con la quale ha avuto una lunga storia d’amore. La relazione è culminata con la separazione, che ha portato con sé polemiche e lotte a distanza continue. Ora tra i due tira un vento di riconciliazione, come dimostra anche il video di auguri realizzato da padre e figlio per il compleanno della modella, celebratosi qualche settimana fa. Una ritrovata armonia frutto di una scelta condivisa: in primis, come sempre, il bene e la felicità del figlio Carlos.

