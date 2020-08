Tremendo lutto per la cantante Emma Marrone. A darne notizia è stata la stessa, tramite una storia in cui saluta l’amica Antonella Chiarello, morta a causa di una malattia incurabile. Emma Marrone, anche lei reduce da una malattia, ha voluto dedicarle parole molto toccanti.

Il post di Emma Marrone per Antonella

Un’amicizia intima, quella tra Emma Marrone e Antonella Chiarello. Non è chiaro dalle parole della cantante dove le due si siano conosciute, se fossero amiche strette o fosse il rapporto tra una fan con la sua idola, ma è evidente il dolore per la sua prematura scomparsa.

La 25enne Antonella era assessore del comune di Basicò, nel messinese, sarebbe scomparsa a causa di un male incurabile, forse simile a quello che ha dovuto affrontare Emma Marrone.

“Ciao piccoletta mia – ha scritto la cantante – Sei volata via dopo aver combattuto con tutte le tue forze contro un destino avverso“.

La storia di Emma Marrone per l’amica Antonella

Emma Marrone: “Ho il cuore spezzato“

La storia, correlata di una fotografia di Emma Marrone con l’amica Antonella, entrambe sorridenti, continua con la dichiarazione di tutto il dolore che sta provando la cantante.

“Ho il cuore spezzato in due” dice, per poi confessare: “Non scorderò mai la tua dolcezza e il tuo viso così pulito e puro come il tuo cuore“.

Quindi il saluto finale: “Ti mando un bacio. Proteggici da lassù… Ti voglio bene Antonella“. È una Emma Marrone molto sensibile, quella che traspare da queste parole: la cantante ha subito interventi per curare un tumore all’utero e alle ovaie, e solo recentemente ha dichiarato di stare finalmente bene. Una gioia che probabilmente la cantante aveva anche condiviso con l’amica Antonella, che invece non ce l’ha tristemente fatta.

