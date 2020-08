La versione estiva de La vita in diretta sta volgendo al termine e per il conduttore, Marcello Masi, è giunto il momento di intraprendere un’altra avventura, vecchia e nuova al tempo stesso. Dal 19 settembre, infatti, il giornalista romano ritornerà alla conduzione di Linea Verde Life, che lo vede al timone dal 2016. Al suo fianco ci sarà l’ex Miss Italia Daniela Ferolla.

La nuova stagione di Linea Verde Life

Linea Verde Life è la versione della celebre trasmissione di Rai 1 che va in onda il sabato, al contrario dell’edizione classica in onda la domenica.

In sede di presentazione dei palinsesti della nuova stagione, è stata confermata la conduzione di Marcello Masi e Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro. In ogni puntata si toccheranno i temi della sostenibilità ambientale, del riciclo e della lotta agli sprechi. I due conduttori incontreranno esperti, studiosi, imprenditori e cittadini virtuosi, con i quali parleranno dell’importanza del patrimonio storico e culturale e delle particolarità culinarie del nostro Paese.

La ultime puntate de La vita in diretta estate

Per Marcello Masi si tratta di un periodo piuttosto intenso dal punto di vista lavorativo: prima dell’inizio di Linea Verde Life, in programma il 19 settembre alle ore 12:20, dovrà portare a termine le ultime tre settimane de La vita in diretta estate, a fianco di Andrea Delogu.

Per sua stessa ammissione, l’impegno nel contenitore pomeridiano di Rai 1 è arrivato in maniera del tutto inaspettata: “Anche io non mi aspettavo di essere chiamato a La vita in diretta – aveva raccontato qualche settimana fa all’Ansa – avevo finito due puntate del mio programma, quando sono stato contattato stavo per andare in ferie”.

La passione per il cibo e il turismo

Marcello Masi era reduce dalle ultime puntate di In viaggio con Marcello, il programma di cui è autore e conduttore, dedicato alle tradizioni gastronomiche italiane. La passione per il cibo, il turismo e le sue valenze culturali sono temi ricorrenti nella carriera del giornalista classe 1959, come testimonia anche Daniela Ferolla. L’ex Miss Italia è stata confermata alla conduzione di Linea Verde Life, dopo un’annata non facile a causa dell’emergenza Covid-19: “Siamo felici di aver raccontato le città italiane con un unico scopo: valorizzare il nostro Paese – aveva spiegato all’Ansa – Un obbiettivo oggi più che centrale per motivare il pubblico a visitare la nostra bellissima Italia e sostenere il nostro turismo”.

