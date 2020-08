Compleanno a sorpresa che sta costando carissimo a Serena ed Elga Enardu, le due sorelle sarde al centro della bufera per una foto postata sui social. L’ex tronista ha infatti partecipato ad una festa, in cui alla fine è stata usata una “svastica decorativa“: subissata da feroci critiche sui social, tutti i diretti interessati hanno pubblicato video di scuse.

La foto di Serena Enardu con la svastica nazista

Il tutto è accaduto nelle ultime ore, ma è già diventata una vera e propria tempesta di tweet e retweet e insulti verso Serena Enardu, la sorella Elga, l’amica Viviana e gli invitati al compleanno galeotto.

Nelle storie e nei video pubblicati, infatti, si vede l’ex del cantante Pago posare assieme a Elga ed altri di fronte ad una torta di compleanno in onore della personal trainer Viviana.

La foto di Serena Enardu con la torta-svastica

Sulla stessa, però, c’è una bandiera con una svastica nazista. La stessa è oggetto di risate e scherni nei video pubblicati dalla diretta interessata, che sono costati a tutti una marea di insulti in Rete. “Fate schifo” dicono i più, “Solo l’oblio vi meritate” incalza un altro utente.

La foto incriminata e i video relativi sono stati tolti, ma troppo tardi.

Le scuse di Serena Enardu e della festeggiata

Una volta compiuto il misfatto, sono arrivate puntuali le scuse per lo sconsiderato e indelicato gesto del gruppo di amici. Come spiegato in numerose stories della stessa personal trainer Viviana e delle amiche Enardu, l’intera faccenda non sarebbe stata altra che uno scherzo.

“Il marito ingenuamente l’ha fatto mettere – dice la Enardu riferendosi al simbolo della svastica sulla torta – perchè lei è un po’ tiranno, sia come personal trainer che come compagna“.

Una versione ribadita dalla stessa festeggiata: “Chiedo scusa a tutti per la superficialità del gesto, mio marito per prendermi in giro del fatto che in palestra sono rigida ha messo quella stupida bandierina“.

La storia di scuse di Serena ed Elga Enardu

Tutti i protagonisti prendono le distanze da qualsivoglia apologia al nazismo: “Ci dissociamo completamente da quel simbolo e dall’ideologia” dicono le Enardu. Un compleanno tra amici finito in bufera per la tendenza a condividere tutto sui social e in Rete, dove un gesto del genere non passa di certo inosservato, né “impunito”.

Serena Enardu e la sorella si scusano per la foto con la svastica

