La famiglia Mondello, in preda alla disperazione, sembra stia facendo di tutto per ritrovare Gioele, dopo il drammatico ritrovamento del cadavere di Viviana.

Adesso è la zia di Gioele, Mariella Mondello, a dire di voler partecipare in prima persona alle operazioni di soccorso: la famiglia ha già più volte parlato di come, secondo loro, i soccorsi e le ricerche sarebbero partiti in ritardo.

Mariella Mondello vuole trovare Gioele da sola

Stamattina, stando alle fonti locali, Mariella Mondello si è presentata al campo base delle ricerche, dicendo di voler contribuire. Anzi, pare abbia detto: “Voglio trovare Gioele, faccio le ricerche da sola…“.

Tecnicamente, Mariella Mondello non potrà partecipare alle ricerche dei gruppi ufficiali, né andare nelle zone sotto sequestro delle autorità: potrà fare le sue ricerche solo in zone non sequestrate. Pare che anche alcune medium di zona abbiano offerto la loro collaborazione, dicendo di voler lavorare insieme agli inquirenti per cercare tracce del bambino.

La famiglia Mondello si è stretta intorno a Daniele, marito di Viviana e padre di Gioele, ed intende difenderlo con tutte le sue forze.

Le parole del cugino Claudio Mondello

Claudio Mondello, cugino dell’uomo, tiene continui aggiornamenti sul suo profilo Facebook.

L’altro giorno in riferimento alle accuse che alcuni avrebbero fatto nei confronti del marito di Viviana, ha scritto: “Daniele si è completamente e totalmente disinteressato ad ogni forma di autotutela: il suo unico scopo, nell’inferno di questo Agosto, è stata la difesa delle vite che hanno dato, che danno e daranno sempre, un senso alla sua esistenza. Il suo esempio ci insegna cosa significhi amare e quale sia la condotta di chi si muova ed agisca nel giusto”.

La famiglia crede all’ipotesi dell’incidente

Altre sue parole vanno a dimostrare quanto la famiglia ormai propenda per l’ipotesi dell’incidente: “Per quale ragione si è arrampicata su quel traliccio? Forse il bambino le è sfuggito e si è inoltrato nella boscaglia? Forse voleva esplorare la zona intorno da una posizione privilegiata? Perché è caduta?“.

