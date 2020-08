La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta prendendo forma in vista del ritorno in tv fissato per il 14 settembre. Il sito 361 Magazine ha annunciato in anteprima i concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione del reality. Scopriamo le scelte che, stando a questa indiscrezione, Alfonso Signorini ha deciso di attuare.

Prende forma il Grande Fratello Vip

I nomi sono usciti fuori e, se verranno effettivamente confermati dalla produzione, promettono grandi colpi di scena. Ha preso forma il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotto anche questa volta da Alfonso Signorini.

Il conduttore ha pensato ad un’edizione esplosiva, a cominciare dal ritorno di Antonella Elia nella speciale veste, questa volta, di opinionista al fianco del confermatissimo Pupo. Se le lingue peperine della showgirl e del cantante promettono spettacolo ed intrattenimento, il cast dei concorrenti che varcheranno la fatidica porta rossa rappresenta già una vera e propria sorpresa. Tanti ‘Vipponi’, al centro di numerose voci sulla loro presunta partecipazione, sono stati effettivamente confermati. Così come tantissime sono le sorprese: Alfonso Signorini ha deciso di pensare in grande. Scopriamo quali concorrenti parteciperanno alla prossima edizione, che partirà dal prossimo 14 settembre e andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì.

I 14 nomi del cast

È il sito 361 Magazine ad aver annunciato in anteprima l’indiscrezione sui tanto attesi nomi, 14 in tutto. Per quanto riguarda i volti femminili, vedremo la modella brasiliana Dayane Mello, la conduttrice Stefania Orlando, la showgirl Flavia Vento. Nel cast un’altra showgirl (ed ex di Flavio Briatore), Elisabetta Gregoraci, il volto tv Patrizia De Blanck, l’attrice Eva Grimaldi e la giornalista e speaker radiofonica Ludovica Pagani.

Il cast maschile, invece, vedrà nella Casa più spiata d’Italia il giovane influencer Tommaso Zorzi, il giornalista Paolo Brosio, il fratello minore di Mario Balotelli Enock Barwuah, l’ex calciatore Nicola Ventola, il figlio di Alba Parietti Francesco Oppini, l’ex membro dei Pooh Riccardo Fogli e il giornalista Giovanni Terzi, futuro sposo di Simona Ventura.

