Ci si sarebbe aspettati di tutto fuorché un programma Rai e invece, una delle coppie televisive più note formate da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, non possono fare a meno di un solo rito che li vede entrambi incollati al piccolo schermo, sintonizzati su Rai 3. Così infatti, confessatasi a Di Più Tv, la regina di Mediaset ha speso parole al miele per Federica Sciarelli, al timone di Chi l’ha Visto?, programma preferito da marito e moglie.

Maria De Filippi e il “sacro rituale” al fianco di Costanzo

Proprio così, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sembrano poter fare a meno di tutto ma non del programma Rai condotto da Federica Sciarelli.

A confessarlo è proprio la Queen di Mediaset che addirittura, non si può dimenticare, arrivò proprio ad un passo dal condurre Chi l’ha visto?. Un programma che le è sempre piaciuto insomma e che da sempre apprezza insieme al marito, entrambi fissi in poltrona il mercoledì sera per seguire le vicende di cronaca legate a persone scomparse.

Maria De Filippi ad un passo dalla conduzione di Chi l’ha visto?

“Trovo sia un programma di grande televisione – ha dichiarato Maria De Filippi – proprio perché è poco televisivo: cerca la verità, non la spettacolarità“. Particolarmente appassionati dalle vicende di cronaca, la coppia sembra non perdere nemmeno una sola puntata della chicca di Federica Sciarelli, verso la quale nutrono molta stima: “La sua conduttrice è bravissima. Il rituale più importante di Maurizio Costanzo è guardare Chi l’ha visto? in tv ogni mercoledì sera, guai a chi glielo tocca. Piace moltissimo anche a me del resto“. La stessa De Filippi, non si può dimenticare, nel lontano 1993 rischiò di soffiare il posto alla Sciarelli.

Evento sfatato dall’intervento di Fedele Confalonieri che la trattenne a Mediaset.

Lo speciale della Sciarelli per Viviana Parisi e Gioele Mondello

Proprio la Sciarelli, che ha confermato la sua presenza al timone del programma lo scorso giugno dopo aver minacciato un possibile abbandono, tornerà in televisione il 18 agosto con uno speciale. Torna in onda anticipata infatti l’amata conduttrice per occuparsi della morte di Viviana Parisi e la scomparsa del piccolo figlio Gioele Mondello di appena 4 anni.

