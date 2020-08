Incidente domestico per la mamma di Anna Tatangelo, la signora Palmira. Una brutta caduta tra le mura domestiche che è costata alla donna una corsa in ospedale dove successivamente le è stata riscontrata una frattura scomposta alla mandibola. Nulla di grave fortunatamente ma la figlia Anna è comunque corsa al suo fianco per non lasciarla sola in questi momenti di convalescenza a Roma.

Anna Tatangelo: incidente domestico per la mamma Palmira

Sono stati momenti di forte apprensione per l’amata cantante Anna Tatangelo. Necessario l’intervento del 118 per la madre Palmira che nel pomeriggio di ieri è caduta in casa.

Non è chiaro cosa sia successo né come la donna possa essersi fatta male. Allertati i soccorsi però, giunti tempestivamente nella sua abitazione a Sora, in provincia di Frosinone, Palmira è stata trasferita in una struttura di Roma, come riporta SkyTg24.

Frattura scomposta alla mandibola

Secondo quanto riportato dalla fonte, la donna si sarebbe procurata una brutta frattura scomposta alla mandibola, motivo per cui la donna è stata successivamente trasferita in una clinica specializzata in interventi maxillo facciali in quel di Roma.

Attualmente non è dato sapere l’entità della frattura né le condizioni di salute della donna se non che siano stabili e che non destino preoccupazione.

Anna Tatangelo e il rapporto con la madre

Fortissimo il legame che lega Anna Tatangelo alla madre con la quale ha voluto trascorrere l’intero lockdown per l’emergenza Coronavirus. Estremamente premurosa nei suoi confronti, la Tatangelo è corsa subito al fianco della madre ora in convalescenza dopo il brutto incidente costatole, fortunatamente, nulla di troppo grave nonostante sia stato fondamentale l’intervento del 118. Come dicevamo, questi ultimi mesi non facilissimi, la Tatangelo ha voluto trascorrerli al fianco dei suoi cari e della sua famiglia, nido d’amore che ha saputo coccolarla anche a posteriori dalla rottura con Gigi D’Alessio, lo storico amore della cantante dal quale si è allontanata dopo una relazione lunga anni.

