Romina Power è sempre stata una mamma molto orgogliosa dei suoi figli: Yari, Crystel, Romina.

Di questi è soprattutto Yari ad aver intrapreso una carriera musicale, cercando di ripercorrere le orme genitoriali e la madre Romina è sempre contenta di poter manifestare orgoglio per le sue performance.

Romina orgogliosa di Yari musicista

Fin da quando è ragazzo, Yari ha cominciato a suonare la chitarra ed oggi si esibisce in concerti di tipo spirituale. Il secondogenito di Al Bano è infatti da anni molto vicino, come la madre, a filosofie spirituali e new age, spesso condivise e vissute al fianco delle sue fidanzate.

Quando stava con Naike Rivelli era lei a parlare di spiritualità e sesso tantrico mentre adesso è Thea il suo braccio destro nei concerti.

Romina Power ha così voluto condividere alcune foto del figlio in concerto: “Un bellissimo concerto spirituale con Yari e Thea”, ha scritto su Instagram, sfoggiando un sorriso a 32 denti.

Yari Carrisi: carriera e amore

Yari Carrisi non ha però solo lavorato nell’ambito della musica spirituale: il suo talento nel suonare la chitarra e nel comporre musiche lo ha portato a collaborare con grandissimi artisti, come Jovanotti.

Yari non è però il solo del clan Carrisi ad aver deciso di intraprendere una carriera artistica: è recente la notizia secondo cui Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, avrebbe cominciato a fare la gavetta per diventare una rapper di primo livello.

È una persona molto riservata: ha fatto pochissime eccezioni per la televisione, tra cui Pechino Express (proprio all’interno del reality ha conosciuto uno dei suoi grandi amori, Naike Rivelli).

