Eleonora Daniele è stata riconfermata alla conduzione di Storie italiane, il programma di Rai 1 che la vede alla guida dal 2013. Per la conduttrice veneta si tratta di un momento molto positivo, dopo l’arrivo della figlia Carlotta, nata il 25 maggio. Questa sua esperienza si rifletterà anche nella nuova stagione del programma, in cui vorrà dare più spazio alle donne: “Il fatto di essere mamma ti apre canali emotivi più forti, come era già successo in gravidanza – aveva raccontato in un’intervista a Il Giornale – Mi sono addolcita e penso si vedrà”.

Il nuovo approccio di Storie italiane

La partenza di Storie italiane è prevista per il 7 settembre nel mattino di Rai 1. Il programma sarà dedicato ai temi di attualità e ai casi di cronaca, ma anche ai problemi che la gente comune si trova ad affrontare nella vita quotidiana. Su questo approccio ha sicuramente influito la passata stagione televisiva, resa assai difficile dal racconto dell’emergenza Covid-19: “Nella nuova stagione vorrei dare più spazio alle donne e al racconto della speranza – spiega Eleonora Daniele – attraverso testimonianze positive, di cui c’è tanto bisogno soprattutto se pensiamo alle persone colpite anche economicamente dalla pandemia”.

Al lavoro anche durante la gravidanza

Non sarà facile raccontare da un punto di vista giornalistico la ripartenza dell’Italia. Eleonora Daniele lo ha capito molto bene negli ultimi mesi. In piena emergenza coronavirus, la sua trasmissione ha scelto di privilegiare le testimonianze di chi era in prima linea negli ospedali, come medici ed infermieri .

È forse anche per questo motivo che la conduttrice, classe 1976, ha deciso di continuare a lavorare durante la gravidanza e di andare in onda fino a poche ore prima del parto, il 25 maggio: “Ho lavorato fino all’ultimo, ma non ho mai tenuto comportamenti pericolosi – confessa a Il Giornale – Ogni giorno mi monitoravano e quando si è deciso che dovevo partorire, poco tempo prima della scadenza naturale, ho lasciato subito il programma”.

L’appuntamento con Eleonora Daniele e la nuova stagione di Storie italiane sarà su Rai 1, dal lunedì al venerdì alle ore 10.

