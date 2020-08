Eleonora Daniele si prepara a tornare in tv, al timone del suo Storie Italiane, e nel frattempo ha rivelato alcuni dettagli della sua vita di mamma e dei progetti che la vedono protagonista. Cosa bolle in pentola? a conduttrice è pronta al “bis” e ne ha parlato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, svelando al pubblico il suo attuale impegno dopo la nascita della piccola Carlotta.

Eleonora Daniele mamma bis? I progetti dopo Carlotta

“In questo momento ad altri figli non penso proprio“: è così che Eleonora Daniele risponde all’eventualità di una seconda gravidanza dopo la nascita della piccola Carlotta, nel corso di una lunga intervista al Tv Sorrisi e Canzoni.

La conduttrice, neo mamma felice e innamorata, spiega il motivo che la spinge ad allontanare l’ipotesi di un altro figlio: “Devo ammettere che una bambina come Carlotta fa venire voglia di farne altri venti, però non bisogna essere egoisti: bisogna fare i conti con la realtà e con il tempo che si ha, perché i figli vanno cresciuti dai genitori e non dalle tate“.

La scelta del nome della figlia

La conduttrice ha spiegato anche cosa si cela dietro la scelta del nome di sua figlia: è lo stesso della nonna materna di Eleonora Daniele, ma c’è di più.

“La bambina ha anche altri due nomi – ha aggiunto –: Emanuela, come la mamma di Giulio, e Pia perché è nata il 25 maggio, lo stesso giorno di Padre Pio“.

Il ritorno in tv e la laurea bis

Tra poche settimane, Eleonora Daniele sarà nuovamente al timone del suo format di successo, Storie Italiane, pronta per una nuova stagione da servire al pubblico di Rai1.

Sarà un momento importante anche perché dovrà “separarsi” dalla piccola Carlotta, cedendo parte di quella quotidianità esclusiva madre-figlia di cui il suo cuore e la sua anima si sono nutriti in questi splendidi mesi di gioia condivisa con il marito, Giulio Tassoni.

“So già che Carlotta mi mancherà moltissimo – ha dichiarato –, mi organizzerò. Sicuramente continuerò a tirarmi il latte perché almeno fino a dicembre vorrei allattarla“.

Ma c’è anche un altro progetto in cantiere: la seconda laurea, un bis a cui si dedica con passione.

“Sto studiando psicologia, ho fatto questa scelta per capire meglio gli altri. E, naturalmente, mi aiuterà anche con Carlotta. Sono felice di avere questi tre mesi estivi per godermela, per allattarla e per starle vicino: sono cose che regalano ai bambini un’importante solidità“.

