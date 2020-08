Ieri un carabiniere in congedo ha trovato alcuni resti umani, probabilmente appartenenti a un bambino compatibili con il corpo di Gioele. Bisognerà attendere l’esame del DNA per poter attribuire ufficialmente quei resti a Gioele, ma gli inquirenti sembrano non avere dubbi. Il cadavere del bambino era ad alcune centinaia di metri dal luogo dove è stato trovato il cadavere della madre Viviana Parisi.

La morte di Viviana Parisi

Sono ancora moltissimi i dubbi sulla morte di Viviana Parisi: cosa è successo dopo che lei e Gioele hanno abbandonato l’auto in autostrada?

Il corpo di Viviana Parisi è stato ritrovato vicino a un traliccio e, nonostante i moltissimi dubbi, fin da subito si è detto che le sue fratture erano compatibili con una caduta dall’alto. Due le fratture, nette, alla spina dorsale, rivela Il Fatto Quotidiano, e così sarebbe morta Viviana Parisi.

Nessuna pista è esclusa al momento: la caduta dal traliccio, l’aggressione non solo da parte di persone ma anche di animali. I riferimenti vanno a due cani, due rottweiler, che potrebbero aver costretto Viviana Parisi a salire sul traliccio.

Le parole di Daniele Mondello

Daniele Mondello, padre di Gioele, ha lasciato un messaggio sul suo profilo Facebook dopo che ieri sono stati ritrovati dei resti compatibili con il figlio. “Nonostante il dramma che mi ha travolto, trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato. Dedico un ringraziamento particolare al Signore che ha trovato mio figlio. Se non ci foste stati voi, chissà se e quando lo avremmo ritrovato“, scrive Daniele. Di Gioele non c’era traccia dal 3 agosto, mentre il corpo di Viviana Parisi era stato ritrovato l’8 agosto. “Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti, mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche“, sottolinea ancora.

“La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia.Viviana e Gioele vi ringraziano ed io vi mando un abbraccio enorme, siete stati grandi!!“, ha concluso.

