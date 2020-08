Continuano ormai da giorni le polemiche e lo sconforto per come sono andate le ricerche di Gioele. Viviana Parisi e suo figlio Gioele erano scomparsi il 3 agosto scorso, giorni infiniti di ricerche vicino all’autostrada dove la donna aveva avuto un incidente per poi abbandonare l’auto. L’8 agosto il primo ritrovamento, quello del corpo di Viviana Parisi, solo nelle scorse ore sono stati ritrovati dei resti compatibili con Gioele e nelle scorse ore gli indumenti sembra siano stati riconosciuti dal padre di Gioele, Daniele Mondello. Proprio lui ora pubblica online un video di quelle ricerche scatenando polemiche.

Le ricerche di Viviana Parisi e Gioele

“Questo video me l’hanno mandato“, scrive Daniele Mondello pubblicando su Facebook un video delle ricerche sul campo di tracce del figlio. “Non so cosa pensare…lo stavano cercando così a mio figlio?“, aggiunge agitando le acque di una polemica che già nei giorni scorsi si era affacciata, poco dopo i primi ritrovamenti dei resti del figlio, ancora non attribuiti al piccolo.

Guarda il video

Questo video me l'hanno mandato. Non so cosa pensare…lo stavano cercando così a mio figlio? Pubblicato da DANIELE MONDELLO su Giovedì 20 agosto 2020

Le polemiche sulle ricerche

Dopo i primi ritrovamenti di un tronco, un femore euna la testa attribuiti al 99% al piccolo Gioele, da parte di un volontario, un ex carabiniere in congedo, Daniele Mondello aveva lasciato un messaggio sul suo profilo Facebook.

“Nonostante il dramma che mi ha travolto, trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato. Dedico un ringraziamento particolare al Signore che ha trovato mio figlio. Se non ci foste stati voi, chissà se e quando lo avremmo ritrovato“, scriveva. Poi le domande, tante, su come sono andate le cose durante le ricerche: “Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti, mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche“, aveva già sottolineato.

Dubbi che ora, probabilmente, con quel video pubblicato sul suo profilo, non fanno che acuirsi. “La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia. Viviana e Gioele vi ringraziano ed io vi mando un abbraccio enorme, siete stati grandi!!“, aveva poi concluso.

Approfondisci

TUTTE le notizie sul giallo di Caronia

Caso Viviana Parisi, come è morta la madre di Gioele

Viviana Parisi e Gioele: il messaggio di Daniele Mondello dopo il ritrovamento