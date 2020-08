Negli ultimi giorni, tra i nuovi casi positivi al Coronavirus, stanno emergendo molti calciatori del nostro massimo campionato. Una situazione che rischia di compromettere l’inizio delle gare, il prossimo mese. Ora però la notizia di un “contagiato d’eccezione”: Sinisa Mihajlovic ha il Coronavirus. La preoccupazione, nel suo caso, sta nel fatto che il tecnico ha sconfitto da poco la leucemia.

L’annuncio del Bologna: Sinisa Mihajlovic ha il Coronavirus

È stato direttamente il club allenato da Sinisa Mihajlovic ad annunciare la notizia. Quel Bologna che quando a luglio dello scorso anno l’allenatore aveva annunciato di essere malato di leucemia, l’ha aspettato e supportato.

Ora, comunica che: “Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo”.

L’ex calciatore ed allenatore serbo era in vacanza a Porto Cervo insieme alla famiglia. Sembra quindi un altro caso di “contagio da vacanza” per l’isola, nelle ultime ore sotto attacco per i numerosi casi che stanno emergendo. Il timore per il tecnico è che per i suoi precedenti di salute il Covid-19 possa colpirlo più duramente. Per ora, però, “il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane”.

Arianna e Sinisa Mihajlovic in vacanza

Mihajlovic e la lotta alla leucemia

La notizia della sua positività al Coronavirus colpisce particolarmente. Sinisa è diventato infatti negli scorsi mesi il simbolo di una battaglia vinta, quella contro la leucemia. Interventi e terapie, che il tecnico ha raccontato così: “Non potevo sfogarmi con nessuno, non potevo dire nulla a mia moglie per non farla preoccupare perché ancora non sapevamo fosse leucemia. Poi abbiamo fatto gli esami ed è arrivata la notizia.

Sono stato chiuso due giorni in camera e sono stati i più brutti della mia vita. Dovevo buttare fuori tutta l’energia negativa e mi sono lasciato andare“.

Sconfitta la leucemia, aveva dichiarato che “Non mi sono mai sentito un eroe, solo un uomo“. Ora, questa nuova sfida per un fisico comunque già provato, ma che ha dimostrato di poter sostenere dure battaglie.

Approfondisci

Sinisa Mihajlovic racconta a cuore aperto la battaglia contro la leucemia

Sinisa Mihajlovic: la speciale dedica della figlia Virginia incanta il web