Non c’è trucco, non c’è inganno: è così che si potrebbe sintetizzare lo scatto senza make-up pubblicato da Antonella Clerici su Instagram, istantanea di un prezioso momento di relax in bikini, sotto il sole di agosto, prima degli impegni televisivi che la attendono. La reazione di fan e colleghi non si è fatta attendere.

Antonella Clerici: bikini e niente trucco sui social

Ultimi giorni di relax per Antonella Clerici, che si prepara a tornare in tv, su Raiuno, con il format che prenderà il posto de La Prova del Cuoco.

Tutto è quasi pronto per la sua trasmissione intitolata È sempre mezzogiorno, e la conduttrice si gode il sole d’agosto nel suo giardino, in splendida forma e senza un filo di trucco.

La foto in bikini, che ha pubblicato poche ore fa su Instagram, è stata accolta da una valanga di like e complimenti, accompagnata da una breve didascalia: “Di sole e di verde“, con gli hashtag #estate, #relax e #casanelbosco.

Post di Antonella Clerici- Fonte: Instagram/Anto Clerici

La reazione dei follower e degli amici vip

A 56 anni (57 il prossimo 6 dicembre), Antonella Clerici non perde un colpo e mostra tutta la sua bellezza senza ricorrere al make-up.

La foto ha suscitato grande entusiasmo tra i suoi follower, che si sono precipitati a commentare su Instagram, ma anche tra amici e colleghi vip.

“Antonellina, sei splendida e raggiante… un raggio di sole, nel verde!“, scrive una fan, e ancora “Acqua e sapone, sempre bella“, “Sei bellissima senza trucco e sembri anche più giovane!“.

Tra gli amici e colleghi famosi, immediata la reazione di Mara Venier, “Bellaaaa“, così come quella di Monica Leofreddi, “Bellissima“, e della cantante Laura Pausini, che ha affidato la sua approvazione a un complimento con tanto di cuoricino: “Stupenda“.

