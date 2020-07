I rumors sul possibile ritorno di Antonella Clerici in Rai sembrano trovare conferma. La conduttrice tornerà ad incantare il pubblico con il suo sorriso e la sua simpatia a partire dal prossimo autunno. Questa non sarà l’unica novità in casa Rai, le sorprese e i grandi, stando alle prime indiscrezioni, sono tante!

Antonella Clerici torna in Rai

Dopo la chiusura de La prova del cuoco e l’addio al programma da parte di Elisa Isoardi, la fascia del mezzogiorno di Rai 1 torna ad Antonella Clerici che intratterrà il pubblico con un format tutto nuovo.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, il titolo del programma ancora non c’è, ma si tratterebbe di un format televisivo che unisce cucina e intrattenimento. Il programma sarà trasmesso dagli studi Rai di Milano. Pare confermata anche la conduzione di The Voice of Italy Senior.

Un programma Nunzia De Girolamo

Dopo la recente esperienza come concorrente a Ballando con le Stelle, anche questo pronto a ripartire da settembre, Nunzia De Girolamo è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Condurrà infatti un programma in seconda serata intitolato Ciao, maschio!

Un talk show dove ci saranno una serie di interviste al maschile.

Restano L’eredità, condotta da Flavio Insinna, che potrebbe tornare anche con Affari tuoi; Amadeus con I soliti ignoti, Agorà, Storie Italiane, Italia sì, Vieni da Me… Tornerà anche Costantino Della Gherardesca con Resta a casa e vinci (per Pechino Express bisognerà aspettare).

Fabio Fazio torna su Rai 3

Giungono alla fine anche le polemiche intorno a Che tempo che fa e Fazio. Il programma slitterà su Rai 3. Toneranno anche Federica Sciarelli con Chi l’ha visto e Paola Perego con un programma nel week end.

