Un nuovo format bussa alle porte di casa Rai, o meglio, non del tutto nuovo ma riadattato per essere idoneo alle norme Covid-19. Alla guida del programma è lui: Costantino della Gherardesca, che dopo Pechino Express si lancia in un programma ben noto Apri e vinci in cui lo stesso conduttore suonava ai campanelli di diverse città per far giocare, e magari vincere, le famiglie che accettavano di aprire le porte delle loro abitazioni.

Come funziona Apri e Vinci

Il programma si ripresenta totalmente rinnovato, a partire dal nome più adatto alla situazione: Resta a casa e vinci, dal quale si evince che non ci sarà più incontro nelle abitazioni dei concorrenti, ma il conduttore si collegherà dallo studio, questa volta facendo sfidare tra loro due famiglie.

Il gioco si basa sulla conta del punteggio che essi riusciranno a stabilire, la famiglia che ottiene quello più basso viene eliminata mentre quella che resta dovrà rispondere alle domande di un insolito valletto: il porcellino. Ebbene si, questo “pupazzo valletto” darà la possibilità ai concorrenti di vincere il premio da 2.500€.

Elsa Fornero nel cast

Ciò che è del tutto nuovo, è la presenza di esperti d’eccezione, specializzati ognuno per la propria categoria, angolo d’élite soprannominato La Ruota degli esperti composta da:

La programmazione estiva

La messa in onda sembra prevista per il 6 luglio fino all’ultima puntata del 21 agosto, salvo eventuali proroghe; per quanto riguarda l’orario, la fascia è quella delle 14.00 su Rai2, per un totale di 35 puntate.

Non ci resta quindi che restare a vedere cosa ci riserverà questa volta “Costa”.

