Marco Carta dice addio ad un pilastro importante della sua vita: nelle scorse ore è infatti scomparsa la nonna Elsa Ferrone. La donna, che si è trovata a combattere fino agli ultimi istanti della sua vita contro una difficile malattia, ha rappresentato nella vita dell’ex allievo di Amici un punto di riferimento.

Il dolore in questo momento non è quantificabile per Marco, ma Carta ha voluto dirle addio un’ultima volta. Lo ha fatto con una dedica, apparsa sul profilo Instagram dell’artista alcune ore fa.

Addio a nonna Elsina

“È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me..

.” scrive Marco Carta, rivolgendosi alla cara nonna, che per lui in questi anni ha rappresentato il concetto di famiglia, nei momenti di gioia come in quelli più difficili.

“Nonna, sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti” prosegue l’ex allievo di Amici. “Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se“.

Infine conclude: “Ti amiamo. Buon viaggio Elsina“.

Il post di Marco Carta

Queste parole accompagnano una piccola gallery, che racconta nonna Elsa così come Marco Carta vuole ricordarla. Un video dello scorso Natale, in cui la nonna è felice e piena di gioia ed uno scatto, in cui fa colazione, brillate e piena di colori. Infine un primo piano in cui sorride pensante.

