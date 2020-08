Alla notizia del ricovero di Flavio Briatore per Coronavirus, le cui condizioni sarebbero in miglioramento, ha fatto seguito l’attesa per l’esito del doppio tampone cui si è sottoposto Silvio Berlusconi. L’ex premier aveva incontrato l’imprenditore il 12 agosto scorso, in Sardegna, e ora è arrivato il risultato.

Tampone per Silvio Berlusconi

Tampone per Silvio Berlusconi: è la notizia, lanciata dall’Ansa, arrivata dopo quella che riguarda il ricovero di Flavio Briatore al San Raffaele di Milano a causa del Coronavirus. Il Cavaliere lo aveva incontrato nella sua villa in Sardegna, il 12 agosto scorso, durante le vacanze prima del ritorno agli impegni politici.

Inizialmente, come riportato da L’Espresso, per l’imprenditore si era parlato di un quadro “serio”, ma, secondo le ultime notizie sul suo stato di salute, diffuse dallo staff e riportate dall’Ansa, avrebbe manifestato lieve febbre e spossatezza nella serata di domenica, e si sarebbe recato in ospedale per un controllo.

“Le condizioni di Flavio Briatore – si legge nella nota rilanciata dall’agenzia poche ore dopo la notizia del ricovero – sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore“.

Il risultato del tampone per il leader di Forza Italia

Il risultato del doppio tampone per il leader di Forza Italia è stato rilanciato sulla pagina ufficiale Facebook del partito: “Berlusconi negativo, in ottima salute“.

“Il leader di FI è rientrato ad Arcore – si legge nella nota – come da programma ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. L’ex premier si è concesso anche una giornata ad Angera, sul lago Maggiore“.

Post di Forza Italia – Fonte: Facebook/Forza Italia

