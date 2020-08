Cosa è accaduto a Viviana Parisi e al piccolo Gioele dopo l’incidente in autostrada del 3 agosto? L’ipotesi più accreditata sembra essere quella dell’omicidio del piccolo Gioele e successivamente Viviana si sarebbe suicidata poi buttandosi da un traliccio, nel bosco di Caronia. Per saperne di più bisognerà attendere l’autopsia sul corpo del piccolo.

L’autopsia sul corpo di Gioele Mondello

E proprio questa mattina al Policlinico di Messina, intorno alle ore 8, ci sarà l’autopsia sui resti del corpo del piccolo Gioele. Il 19 agosto sono stati trovati i resti del piccolo, dopo due settimane di ricerche.

Al lavoro non solo il medico legale, ma molti esperti anche di tracce di animali utili a capire le cause del decesso e cosa sarebbe avvenuto successivamente. Una delle prime ipotesi è che il piccolo sia stato ucciso e poi i suoi resti siano stati spostati dagli animali presenti nella zona.

Il sopralluogo nei boschi

Ieri gli esperti sono tornati nei boschi di Caronia per un nuovo sopralluogo, non solo medici, ma anche uno zoologo e un ematologo, tra gli altri. Il professor Stefano Vanin, esperto entomologo ha assicurato: “Le domande sono tante e noi faremo del nostro meglio per rispondere a tutte“, riporta AdnKronos.

“Il Pool di specialisti che sta lavorando è molto qualificato e sono tutte persone molto brave ma è un caso difficile“, ha aggiunto, “Dobbiamo vedere, dipende tutto dai risultati delle analisi. A priori non si dice assolutamente niente. Con i dati alla mano poi arriveremo ad avere delle risposte“.

L’avvocato Antonio Cozza è uno dei legali della famiglia Parisi e ha assicurato che “Ancora è aperta qualsiasi tipo di pista“, che ha spiegato arriveranno dagli esperti al lavoro ormai da giorni.

“La volontà di tutti è sapere cosa è successo. Tutte le ipotesi fatte finora non hanno avuto dei riscontri che ci darà la scienza. Ancora l’indagine è aperta a qualsiasi tipo di pista“, riporta ancora Agi.

Approfondisci

Viviana Parisi e Gioele, nuovo sopralluogo nei boschi

Viviana Parisi e Gioele: gli inquirenti sempre più verso la tesi dell’omicidio-suicidio

Viviana Parisi, si cercano tracce di DNA sui vestiti della madre di Gioele