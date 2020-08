Caronia, Viviana Parisi avrebbe ucciso Gioele e si sarebbe gettata da traliccio. Una versione dei fatti, questa, che continua a tornare fin dal ritrovamento dei resti della mamma 43enne di Venetico, scomparsa insieme al figlio lo scorso 3 agosto. Dopo il ritrovamento di entrambi i resti, a distanza di 15 giorni sono tante le ipotesi, le polemiche e le speculazioni che si sono susseguite e, quella che per la famiglia resta un’ipotesi improbabile, sembrerebbe quella sulla quale gli inquirenti tendono maggiormente.

Viviana si è gettata dal traliccio

Che cosa è successo a Viviana e Gioele?

L’ipotesi dell’omicidio-suicidio pare stia trovando sempre più conferme dai rilievi della scientifica sulla scena e dalla dinamica delle fratture ossee di Viviana Parisi. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, non corrispondono con una caduta in verticale, ovvero di una caduta accidentale.

L’elemento chiave in tal senso sarebbe la scarpa della donna, ritrovata non molto distante dal corpo. Questa era infatti slacciata, ed è per questo che è stata ritrovata poco distante. Oppure la stessa scarpa slacciata potrebbe aver causato la caduta? Il corpo di Viviana è stato ritrovato a faccia in giù e leggermente girato di lato, a tre metri dal traliccio, questo è un altro elemento che spinge gli inquirenti a ipotizzare il salto volontario.

Che è successo a Gioele Mondello?

Se su Viviana gli inquirenti valutano sempre più l’opzione del suicidio, sulle sorti del figlioletto Gioele i dubbi sono molteplici. Tra le varie teorie si fa avanti quella dello strangolamento, ipotesi che solo l’autopsia, prevista per martedì 25, confermerà.

I resti del piccolo sono stati ritrovati a 300 metri dalla madre, gli esperti sono al lavoro per capire sia quando sia avvenuto il decesso sia se sia stato spostato o meno dagli animali.

La famiglia nega la tesi dell’omicidio-suicidio

Mentre in queste ore proseguono gli accertamenti degli esperti e dell’entomologo Stefano Vanin, la famiglia Mondello resta ferma sulla negazione della versione dell’omicidio-suicidio. Stando a quanto riferisce il legale Pietro Venuti, l’ipotesi privilegiata dalla famiglia è quella dell’aggressione animale.

Intanto sono stati effettuati i prelievi sui resti dei vestiti indossati da Viviana Parisi, al fine di identificare eventuali materiali biologici e DNA utili all’indagine.

