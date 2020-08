Ormai da giorni Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano che ha confermato la sua positività al Coronavirus. Una foto dall’ospedale, presto cancellata dallo stesso imprenditore, lo vede comunque in buone condizioni in ospedale, sorridente e sempre al lavoro. Intanto il figlio Falcon, in compagnia della madre Elisabetta Gregoraci, si vive le vacanze estive al mare.

Elisabetta Gregoraci risponde ai commenti negativi

Qualche foto pubblicata su Instagram mentre si diverte al mare con il figlio, basta, per alcuni a scatenare la polemica. Non per la maggior parte, in moltissimi lasciano messaggi di supporto alla showgirl e al figlio, alcuni lodano il loro bellissimo rapporto, sottolineando come la loro alchimia sia percepibile in ogni fotografia che viene pubblicata.

Lei, molto cortese, risponde a tutti, anche solo con un piccolo cuore o un bacio, per dire semplicemente grazie.

Qualcuno però non è dello stesso avviso e anzi, coglie l’occasione per scatenare la polemica. “Tu sei al mare e quel povero Briatore solo in ospedale a lottare per la vita“, scrive un utente. La Gregoraci non si fa cogliere impreparata e risponde a tono senza però perdere la calma: “Secondo te se lui lottasse per la vita io sarei così spensierata?

Usare la testa ogni tanto non farebbe male“. Un commento secco che non solo rimette al suo posto l’utente, ma che chiarisce anche le condizioni di salute di Briatore.

Briatore in ospedale

Flavio Briatore sarebbe stato ricoverato per una forte prostatite, almeno in un primo momento. Come capita in questi mesi di pandemia, l’ipotesi del Coronavirus ha portato l’ospedale a sottoporre Briatore al tampone, poi risultato positivo. Successivamente l’imprenditore si è fotografato sul letto d’ospedale con mascherina appesa all’orecchio e un rassicurante sorriso.

Un selfie fatto, pubblicato, e poi repentinamente cancellato.

Approfondisci

TUTTO SU FLAVIO BRIATORE

Flavio Briatore: selfie dall’ospedale ma poco dopo la foto sparisce

Elisabetta Gregoraci, il messaggio dopo il ricovero di Flavio Briatore