Per L’Espresso, che per primo ieri ha rilanciato la notizia, Flavio Briatore sarebbe stato ricoverato lunedì sera al San Raffaele di Milano per sintomi manifesti legati ad una presunta positività al Coronavirus. Notizia che però, col passare delle ore, non può essere confermata in quanto l’esito del tampone sarebbe ancora atteso. Nel mentre che molti però si sono dimostrati preoccupati per le sue condizioni di salute, Briatore ha cercato di rassicurare tutti con uno scatto postato su Instagram ma durato però solamente pochi minuti.

Flavio Briatore: lo scatto dall’ospedale eliminato dopo pochi minuti

È stato Fanpage.it ad essere più veloce del dito di Flavio Briatore, intercettando una sua storia Instagram direttamente dal San Raffaele di Milano ancor prima che Briatore stesso facesse in tempo a rimuoverla del tutto.

Un cambio di idea forse, la decisione di pubblicare la foto e poi rimuoverla velocemente, che nonostante tutto non è passata proprio inosservata. Tantissimi infatti i fan che l’hanno notata rimanendo, fortunatamente, colpiti e tranquillizzati.

Il selfie di Flavio Briatore dal letto d’ospedale del San Raffaele online solo per poche decine di minuti.

Fonte: Instagram

Il ricovero in ospedale per una prostatite

Briatore, che secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, sarebbe stato ricoverato per una forte prostatite a cui poi in un secondo momento sarebbe subentrata l’ipotesi del Coronavirus, si è di fatto immortalato sul letto d’ospedale con tanto di mascherina e un rassicurante sorriso. Un selfie fatto e forse pensato proprio per tranquillizzare i tanti in apprensione per lui. Dopo pochi minuti però, la fotografia è sparita e nelle sue storie ora non appare più nulla. Si attende intanto l’esito ufficiale del tampone per il Coronavirus a cui è stato sottoposto l’imprenditore che potrebbe aver contratto il virus in Sardegna, proprio nel suo Billionaire, locale chiuso lo scorso 17 agosto dopo un cospicuo numero di casi di Covid-19 registrati tra i suoi dipendenti e i suoi frequentatori.

