Apprezzata da milioni di fan in tutta Italia, la conduttrice Vanessa Incontrada ha scagliato un fulmine a ciel sereno. In una recente intervista, infatti, ha raccontato quali sono i suoi progetti futuri, che la porteranno lontana dalla televisione. Nella stessa intervista, ha raccontato anche chi sia il vip con cui si emoziona di più quando è sul palco.

Vanessa Incontrada pronta a lasciare la tv

Dagli indimenticabili anni di Zelig a oggi, Vanessa Incontrada si è sempre rilanciata e ha trovato spazio in cui offrire la sua professionalità e personalità.

Amata dai fan, anche in questo periodo è particolarmente attiva: la Incontrada è stata giudice di Amici di Maria de Filippi, ma anche al fianco di Gigi d’Alessio nello show 20 anni che siamo italiani. Ora, però, sembra la Incontrada sembra pronta a staccarsi dalla televisione.

Lo ha raccontato lei stessa durante un’intervista a Telesette, riportata da numerose fonti di settore. Qui, ha annunciato che i Seat Music Awards di settembre potrebbero essere uno degli ultimi appuntamenti in cui vederla. “Dopo le repliche di Zelig, Non dirlo al mio capo e 20 anni che siamo italiani – la frase riportata – non mi rivedrete più così tanto“.

Cosa farà in futuro Vanessa Incontrada

La frase però non si ferma qui: la Incontrada, nei mesi scorsi acclamata per un discorso contro gli haters, infatti non lascerà in toto il mondo dello spettacolo e, anzi, semplicemente sembra che si sposterà per un po’ dietro le quinte. La conduttrice italo-spagnola ha infatti annunciato i suoi progetti futuri: “A settembre sarò con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino sul set di Ostaggi. Poi riprenderò il tour teatrale che avevo interrotto e a marzo sarò sul set di una nuova serie“.

Più che un addio, quindi, sembra un arrivederci: tra set e teatro, saranno poche o nulle le occasioni di vederla presentare in tv.

Il cantante che fa tremare le gambe alla Incontrada

Prima di questo temporaneo addio, il pubblico potrà vedere la Incontrada ai Music Awards del 2 e 5 settembre. Un appuntamento che la vedrà al fianco di Carlo Conti, di cui in un’intervista al Corriere della Sera ha detto: “Non mi sento la sua spalla, siamo assolutamente alla pari.

Penso che dipenda anche da come ti poni“. Nel corso della stessa, ha poi rivelato quale sia il cantante che la emoziona di più.

“C’è una sola persona che mi manda ogni volta completamente in palla – dice la Incontrada – ed è Luciano Ligabue. Sono da sempre una sua fan e quando lo vedo ancora adesso mi paralizzo. Gestisco tutti, ma tutti. Eppure con lui mi imbarazzo e non parlo“.

