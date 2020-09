Lite social tra Alessandro Gassmann e Vittorio Sgarbi. Tema del contendere l’ordinanza firmata da Sgarbi che prevede una multa per chi indossa la mascherina senza motivo nel comune di Sutri. “Sutri: ordinanza sindacale. Multe a chi indossa la mascherina senza necessità. Seguirà comunicato stampa dettagliato“, scriveva giorni fa su Facebook il sindaco di Sutri.

Alessandro Gassmann all’attacco

L’ordinanza di Sgarbi non è passata inosservata all’occhio vigile di Alessandro Gassmann, che sui social è noto per commentare spesso le scelte politiche. Del resto Sgarbi è da tempo critico nei confronti delle misure di prevenzione anti-Coronavirus.

Lo ha dimostrato in più di una occasione e anche di recente, promuovendo il convegno “negazionista” noto per aver fatto finire nella bufera anche Andrea Bocelli.

“Quando sei nel comune di Sutri, governato da cosetto nervosetto – scrive Gassmann riferendosi proprio a Sgarbi –, e ti fanno la multa perché porti la mascherina fuori orario, a quale distanza devi stare per mandarlo affanc**o?“, chiede senza mezzi termini ironizzando sulla scelta dell’esperto d’arte.

Quando sei nel comune di Sutri, governato da cosetto nervosetto , e ti fanno la multa perché porti la mascherina fuori orario, a quale distanza devi stare per mandarlo affanculo ?#indicazionitecniche 🖕 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) August 30, 2020

La replica di Sgarbi

Anche Sgarbi, come Gassmann, non è noto per non cogliere la provocazione.

“Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente“, attacca subito uscendo dal merito della questione. Poi continua: “E fatica a capire che portare la mascherina passeggiando da soli o con la propria moglie è una forma di demenza“, sottolinea quindi spiegando il motivo della sua ordinanza. “Non c’è niente di più contagioso di temere di contagiarsi soltanto quando si è finito di mangiare, a bocca aperta. Bisogna fingere come fanno gli attori. Una cosa è certa: per andare a fare in culo è necessaria la mascherina perché non si rispettano le distanze“, conclude rispondendo con la stessa moneta a Gassmann.

Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che portare la mascherina passeggiando… Pubblicato da Vittorio Sgarbi su Lunedì 31 agosto 2020

