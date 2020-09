Ironia e critiche sul web intorno alle parole di Andrea Delogu su Pierluigi Diaco, reduce dalla sospensione della sua trasmissione Io e Te per un caso di positività al Coronavirus. Lo stesso conduttore, ospite in collegamento con La Vita in diretta dopo la decisione della Rai, si sarebbe sottoposto a tampone dopo la notizia di un caso nel suo format. La collega ne ha elogiato il lavoro in Rai, augurandosi un suo pronto ritorno in tv, ma il pubblico da casa si è diviso generando una cornice di disappunto che ha inondato i social.

Andrea Delogu elogia Pierluigi Diaco, il web si divide

Trascorse poche ore dalla sospensione di Io e Te per un caso di Covid, il conduttore Pierluigi Diaco è stato ospite dei colleghi Andrea Delogu e Marcello Masi a La Vita in diretta, con un collegamento in cui ha toccato proprio la questione dell’imprevisto che ha coinvolto il suo talk.

“Sei un volto Rai molto amato, sicuramente ti vedremo in onda con un tuo programma, rassicuraci“. Con queste parole, la padrona di casa si è rivolta a Pierluigi Diaco che ha replicato con un velo di incertezza sul suo futuro a Viale Mazzini: “Ti ringrazio, ma questo non sono io a poterlo dire, deve essere un direttore di rete a deciderlo“.

TU SEI UN VOLTO RAI MOLTO AMATO ✈️ pic.twitter.com/556TURHKAt — Trash Italiano (@trash_italiano) August 31, 2020

La reazione del pubblico non si è fatta attendere e sui social si sono moltiplicati i pareri contrari a quanto espresso e auspicato da Andrea Delogu: “Ma perché dobbiamo essere rassicurati da lui che tornerà… invece deve rassicurarci che non tornerà” – ha scritto un utente via Twitter, e ancora “Lasciatelo a casa che è meglio, ci sono molte persone capaci e meno montate di lui sulla piazza“, “Andrea sei tanto dolce e simpatica ma l’hai sparata grossa“, “Neanche lei è convinta della ca***ta detta“.

L’enigmatico tweet della conduttrice de La Vita in diretta

In una stagione in cui non sono mancate aspre polemiche sulla sua conduzione, Pierluigi Diaco si trova quindi ad affrontare l’ennesimo colpo di palinsesto a causa dell’intervenuta sospensione di Io e Te. Poche settimane fa aveva dichiarato di tirare dritto verso la conclusione naturale del format, replicando a quanti ne hanno messo in dubbio il bacino di ascolti: “Nonostante tutto, nonostante chi mi rema contro, io andrò avanti fino al 4 settembre“.

Intanto, sul profilo Twitter di Andrea Delogu è apparso un tweet dai contorni enigmatici, contenente soltanto un’emoticon che raffigura un sorriso a denti stretti, che secondo alcuni utenti sarebbe la traduzione del suo sentimento dopo la reazione del pubblico alla sua chiacchierata con Diaco. “Ti si leggeva in faccia che non credevi a quelle parole – le ha scritto un utente –. Meno male non lo vediamo più“.