Karina Cascella è finita nella bufera per alcune parole espresse nei confronti di Antonella Elia e del nuovo ruolo che le spetterà in Mediaset. I fan di ‘Antonellina’ si sono fatti sentire e l’hanno difesa a spada tratta. Immediata e pungente la reazione della Kascella: “Mi interessa ben poco“.

La pungente frecciatina di Karina Cascella

Nei salotti televisivi sa sempre come creare dinamiche, senza risparmiarsi quando si tratta di attaccare qualche personaggio della televisione o dello spettacolo. Pungente e critica, Karina Cascella è tornata nelle ultime ore a far parlare di sé.

L’opinionista, comparsa in numerose puntate dell’ultima edizione di Live – Non è la D’Urso, ha condiviso alcune Instagram stories che hanno fatto discutere. Nello specifico la ragazza ha commentato negativamente la decisione di Mediaset di affidare ad Antonella Elia il ruolo di opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza dal 14 settembre. Quel ruolo, stando alle sue parole, sarebbe dovuto spettare a lei. Questo suo pensiero, espresso in maniera critica su Instagram, ha raccolto numerosi commenti negativi da parte di chi la accusa di superbia e di poca modestia.

“L’onestà non paga mai“

In primis sono stati gli affezionati sostenitori di Antonella Elia ad attaccarla. A questo infuocato dibattito a distanza si è aggiunto un nuovo capitolo. Nelle ultime ore, infatti, la Kascella ha replicato alle critiche ricevute con alcune stories dal sapore pungente: “Che putiferio che si è scatenato con le storie di ieri, mamma mia, non pensavo. Ma mi interessa ben poco rispetto al fatto che qualcuno mi abbia detto ‘Sei soprattutto molto modesta’, ‘Non sei umile per niente’. Ho detto semplicemente che per certe cose so fare il mio e purtroppo l’onestà non paga mai“.

La Kascella resta dunque nel suo, rafforzando la sua convinzione che al Grande Fratello Vip sarebbe stata lei la scelta ideale per affiancare a Pupo una seconda opinionista, dopo l’addio di Wanda Nara. Antonella Elia risponderà a tono alle frecciatine della ragazza? Conoscendola, la risposta potrebbe essere affermativa.

