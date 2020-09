Valentina Dallari, come da lei dichiarato, ha sconfitto ufficialmente il brutto mostro che la perseguitava da anni: l’anoressia. Eppure moltissimi seguaci dell’ex tronista di Uomini e donne continuano a porsi dubbi sul suo reale stato di salute, mettendo in discussione il suo benessere. Immediata la replica della ragazza che, su Instagram, fa chiarezza con toni piuttosto accesi.

Valentina Dallari: la replica ai fan

Il grande pubblico ha avuto la possibilità di conoscerla a Uomini e donne, di cui è stata un’apprezzatissima tronista. Ma la sua storia personale l’ha anche vista coinvolta in una brutta battaglia, durata per un lungo periodo.

Valentina Dallari, recentemente vittima di un brutto incidente domestico, ha dovuto fare i conti con l’anoressia. Ma, come da lei rivelato nel suo libro Non mi sono mai piaciuta, pubblicato la scorsa estate, ne è uscita vincitrice. Una lotta sofferta che ora sembra solo un lontano ricordo. Eppure non tutti sono realmente convinti dell’attuale benessere fisico dell’ex tronista. Molti le hanno chiesto sui social se stesse realmente bene, arrivando addirittura ad ipotizzare una sua ricaduta nel drammatico tunnel dell’anoressia. A fare chiarezza ci ha pensato la stessa Dallari che, in un video dai toni comprensibilmente accesi, ha replicato alle falsità mosse dagli utenti.

“Questi commenti teneteveli per voi“

La replica di Valentina Dallari è schietta: “Se vi ho fatto entrare nella mia vita privata ovvero quando vi ho raccontato della mia malattia, è stata una scelta che ho fatto per poter aiutare anche voi. Ma questo non vi dà il diritto di scrivermi “Ti stai ammalando”, “Hai una ricaduta?”. Prima cosa non è assolutamente vero, seconda cosa è una cosa brutta da dire ad una persona che è appena uscita da una malattia del genere.

Le fai mettere in dubbio tutto quello che ha fatto finora, le fai venire l’angoscia e mille domande. Sono cose brutte. Il mio essermi aperta con voi lo rifarei altre centomila volte ma c’è una linea che non va oltrepassata. Quindi queste cose, questi commenti teneteveli per voi. Mi spiace essere cosi dura però ci sono certe cose che non riesco a tollerare, tra cui queste“.

