Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, è stata protagonista di uno spiacevole episodio. L’influencer dopo un attacco di panico sarebbe svenuta, battendo violentemente la testa. È stata portata in ospedale, dove ha raccontato ai suoi follower l’accaduto.

Valentina Dallari in ospedale

Ex tronista dal passato difficile, Valentina Dallari ha avuto un brutto incidente a casa. A raccontarlo è lei stessa in una Storia su Instagram, dove inquadra il suo braccio con la flebo: “Praticamente mi sono svegliata e ho letto una cosa che mi ha emozionato molto. Mi è venuto un attacco di panico e a quanto pare sono svenuta tirando una testata pazzesca per terra contro al tavolo“.

La dj continua: “Mi sono risvegliata in giardino a terra senza sapere perché e come. E quindi niente, fatto controllo tutto ok, ho un bel bernoccolo che sfoggerò con stile“. Valentina conclude con una battuta in postilla: “Dopo questa testata spero di non diventare normale“.

Il percorso dell’ex tronista

Valentina Dallari ha partecipato a Uomini e Donne, dove è uscita insieme Andrea Melchiorre, storia poi rapidamente conclusa. La dj ha dovuto affrontare molte sfide da allora, in primis la lotta contro l’anoressia per cui ha passato diverso tempo in clinica.

Da quella terribile esperienza è uscito Non mi sono mai piaciuta, il libro in cui ha raccontato la sua lotta contro il disturbo alimentare.

Il post di Valentina Dallari sul suo libro

Questo argomento è stato un motivo di scontro con l’ex collega di Uomini e Donne Giulia De Lellis, che Dallari ha attaccato duramente dopo che l’influencer ha dichiarato di essersi messa a dieta. “È un personaggio ipernegativo secondo me“, ha dichiarato Valentina, “Sta gente che non ha né arte né parte che non trasmette niente se non c*****e“.

La fine della storia con Junior Cally

Valentina Dallari ha da poco chiuso la sua relazione con il rapper Junior Cally e in modo burrascoso. “Praticamente il mio fidanzato non l’ho mai più sentito, da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso“, ha raccontato ai fan, spiegando che l’atteggiamento del rapper non le è piaciuto affatto.

“Mi ha detto che non stava bene e io gli ho detto che lo avrei aiutato ed è sparito completamente poi adesso se ne esce con queste Storie dove posta dei direct dove le p*****e gli mandano le foto della f**a e del c**o.

Io ovviamente da questo personaggio, da queste persone mi scosto completamente, non sono persona che sta con gente del genere e mi fa anche un bel po’ tristezza“, ha concluso senza mezzi termini.