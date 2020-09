Notizia di questi momenti quella rilanciata in esclusiva dall’AdnKronos: anche Silvio Berlusconi, sottopostosi al tampone per il Coronavirus, è risultato essere positivo. A confermare la notizia all’agenzia stampa in questi momenti è stato Alberto Zangrillo, il dottore del leader di Forza Italia nonché primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione all’ospedale San Raffaele di Milano.

Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus

Secondo quanto filtrato in questi momenti – le notizie sono labilissime – il politico e imprenditore italiano Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19 ma senza la manifestazione di sintomi, risultando dunque asintomatico.

Berlusconi si troverebbe ora presso la sua dimora in isolamento domiciliare e sotto monitoraggio per valutare l’evoluzione dell’infezione da Coronavirus. Come già si sospettava da tempo, Silvio Berlusconi ha deciso di sottoporsi al tampone volontariamente per precauzione dopo aver trascorso qualche giorno di villeggiatura in Sardegna.

La villeggiatura in Sardegna e la decisione di fare il tampone

Il dubbio che Silvio Berlusconi avesse potuto entrare in contatto con il virus era sorto quando è venuta alla luce la notizia del ricovero dell’amico Flavio Briatore, anche lui positivo al Coronavirus, e che aveva incontrato in tempi recenti.

La notizia della positività al Coronavirus di Silvio Berlusconi arriva postuma a quella di qualche giorno fa quando Forza Italia, dal profilo social ufficiale, comunicava la negatività al virus dello stesso. Nel medesimo comunicato, il partito: “Il Cavaliere aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, ora ricoverato al San Raffaele per il Covid“.

Intanto, l’amico Flavio Briatore, ricoverato lunedì scorso a Milano, ha lasciato il San Raffaele per passare un periodo di isolamento domiciliare nella residenza dell’amica e socia in affari, Daniela Santanché in quel di Milano, dove già si trovava.

Una decisione caldeggiata anche da medici che gli aveva sconsigliato di viaggiare fino alla sua abitazione in quel di Montecarlo.

Approfondisci

TUTTO SU SILVIO BERLUSCONI

TUTTO SUL CORONAVIRUS