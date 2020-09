Il caso di Flavio Briatore, risultato positivo al Covid-19, continua a far discutere anche tra i personaggi del mondo dello spettacolo. Questa volta a parlare è Paolo Bonolis, conduttore Mediaset, che commenta la foto recente in compagnia dell’imprenditore e denuncia i toni d’accusa nei confronti di Briatore.

Paolo Bonolis e la foto con Briatore che ha fatto parlare

Pochi giorni prima che l’imprenditore risultasse positivo al tampone per il Covid-19, Flavio Briatore aveva postato sulla sua pagina Instagram una foto in compagnia di amici. Si trattava del giorno di Ferragosto trascorso in un Hotel di Porto Cervo, in cui Briatore era in compagnia tra gli altri del conduttore Mediaset e anche dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, anche lui risultato positivo al virus.

Paolo Bonolis, all’Huffington Post, commenta la vicenda. “Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque… noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate!” risponde il conduttore, che insieme al figlio Andrea, anche lui presente quel giorno, è risultato negativo al tampone.

La foto di Flavio Briatore insieme a Paolo Bonolis

Paolo Bonolis difende l’amico Briatore

Il conduttore Mediaset non ci sta alla caccia all’uomo tra gli amici dell’imprenditore per scoprire chi può aver contratto il virus e lo definisce “puro gossip da influenza da Covid”.

Bonolis torna a definire la vicenda che lo riguarda grottesca, confermando inoltre di non aver incontrato Silvio Berlusconi, anche lui positivo al Covid-19.

“Torniamo a interessarci di cose più serie, pensiamo al rispetto dell’altro e alla situazione che stiamo vivendo, una di quelle in cui c’è chi la paga in prima persona e chi è ricava solo vantaggi”, aggiunge il presentatore tv.

“Tra l’altro trovo ridicolo questo j’accuse nei confronti di Briatore che oramai sembra essere diventato il grande untore, il presidente dell’AGUI, l’Associazione dei Grandi Untori Italiani”, conclude Bonolis con la sua solita ironia.

