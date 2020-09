Dopo la notizia che l’ex presidente del Consiglio ha contratto il virus, risulta che anche 2 dei figli di Silvio Berlusconi siano risultati positivi al COVID-19. Berlusconi, 83 anni, sarebbe asintomatico e in isolamento, come ha assicurato il suo medico Alberto Zangrillo, ma continua il lavoro per le elezioni regionali. Barbara e Luigi Berlusconi sarebbero anche loro asintomatici.

Barbara e Luigi Berlusconi positivi al coronavirus

I figli di Silvio Berlusconi sono stati sottoposti a tampone dopo la positività dell’ex Cavaliere, così come la segretaria, i suoi più stretti collaboratori ad Arcore e il resto della famiglia.

Secondo Libero, anche alcuni nipoti sarebbero risultati positivi al coronavirus, ma sarebbero tutti asintomatici. Barbara Berlusconi, 36 anni, avrebbe accusato sintomi per un paio di giorni, ma come Luigi, 31 anni, non avrebbe avuto complicazioni da COVID-19.

Chi sono i figli di Berlusconi

I due, figli del presidente di Forza Italia e di Veronica Lario, hanno posizioni di rilievo nelle aziende della famiglia. Barbara, 4 figli, è membro del consiglio di amministrazione di Fininvest e possiede insieme alla sorella Eleonora e al fratello Luigi la Holding Italiana Quattordicesima, di cui quest’ultimo è presidente del cda.

Luigi Berlusconi, anche lui nel cda della Fininvest, ha annunciato le nozze entro 6 mesi con la fidanzata Federica Fumagalli, conosciuta all’Università Bocconi, dove si è laureato in Economia e Finanza.

Le parole di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi si è sottoposto volontariamente a tampone dopo il soggiorno in Sardegna, dove avrebbe incontrato anche Flavio Briatore, positivo al coronavirus. L’imprenditore avrebbe fatto visita alla villa in Costa Smeralda del leader azzurro il 12 agosto.

Berlusconi si trova al momento in isolamento ad Arcore: “Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al coronavirus“, ha dichiarato durante un collegamento video, “Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia“.