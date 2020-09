Rocco Casalino è stato operato per una cisti sottomandibolare all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ospedale milanese ospita in questi giorni parte della politica italiana: infatti anche l’ex premier Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri sera nell’ospedale milanese, dopo che qualche giorno fa è stato rivelata la sua positività al Covid-19.

Casalino ricoverato a Milano

Il portavoce del presidente del Consiglio è stato operato nella giornata di ieri e pare che farà rientro a Roma già nella giornata di oggi. A Casalino è stata asportata una neoformazione osteolitica mandibolare destra, e durante l’intervento c’è stata anche l’avulsione contestuale di due denti del giudizio.

Le condizioni di Berlusconi

Nello stesso ospedale anche Silvio Berlusconi che dagli ultimi esami effettuati ha un principio di polmonite bilaterale allo stato precoce. La sua situazione sembra essere un tipico sviluppo della malattia Covid-19, già riscontrato in altri pazienti. Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, ha raccontato come sono andate le cose nella prima notte di permanenza dell’ex premier in ospedale: “Berlusconi ha passato la notte in ospedale. Dopo una mattinata iniziata un po’ male, ora sta bene, ha passato la notte bene.

C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19“. Nelle scorse ore sono risultati positivi al Covid-19 anche i figli, Luigi e Barbara Berlusconi, e la sua compagna Marta Fascina.

Le foto con la mamma di Casalino

Appena una settimana fa, Rocco Casalino ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni dolci scatti con la mamma. I due si abbracciano sorridenti e il portavoce del Presidente mostra le immagini orgoglioso commentandole con un piccolo cuore rosso. In una delle immagini pubblicate, presente anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che sembra molto divertito e sorridente da tutta la situazione.

Approfondisci

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, peggiorate le sue condizioni

Tutto sul coronavirus