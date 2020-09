Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo aver ricevuto la diagnosi di coronavirus.

Nei giorni scorsi era stato dichiarato che l’ex Cavaliere era asintomatico, ma pare che la sua situazione si sia leggermente aggravata. Non è comunque al momento in terapia intensiva.

I motivi del ricovero

Silvio berlsuconi ha avuto la febbre, e le sue condizioni sono lievemente peggiorate. Questo, insieme al fatto che si tratta di un soggetto a rischi nel quadro patologico del Covid-19, ha portato al ricovero, che, dicono fonti di Forza Italia riportate da il Corriere, “è stato suggerito dall’essere un paziente di ottantaquattro anni, che ha avuto in passato altre patologie pregresse e subito altre operazioni delicate”.

Le malattie pregresse di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, in passato, ha sconfitto un cancro alla prostata e, nel 2016, ha subito una delicata operazione a livello cardiaco che ne ha compromesso la salute per mesi.

Per ora lo staff di Forza Italia chiarisce comunque che qualsiasi provvedimento preso è di natura precauzionale e che, per ora, non ci sarebbero rischi gravi per il politico.

Pochi giorni fa Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, aveva dichiarato ad AdnKronos: “

sintomi non ne ha, quindi vista la sua costituzione molto forte dovrebbe farcela senza problemi.

L’ho sentito assolutamente tranquillo, consapevole che non si sa come lo abbia preso. D’altronde tutti quelli che lo hanno preso non sanno da dove è arrivato, è nell’ordine delle cose. Abbiamo superato tante cose, superiamo anche questa“

Positivi anche la compagna ed i figli Barbara e Luigi

Dopo la notizia del tampone positivo di Silvio Berlusconi era emerso che anche la sua compagna Marta Fascina ed i figli Luigi e Barbara sarebbero positivi al test.

Nei giorni scorsi sul caso aveva fatto alcuni commenti anche Flavio Briatore, al centro della polemica per i numerosi contagi al Billionaire di Porto Cervo. Briatore era risultato positivo al Covid-19 ed aveva incontrato Silvio Berlusconi.

Approfondisci:

Berlusconi, positiva al Covid anche la compagna Marta Fascina

Berlusconi positivo al Covid: le parole di Emilio Fede

Berlusconi positivo al Covid: Briatore chiarisce sul contagio

Coronavirus, dopo Silvio positivi anche Luigi e Barbara Berlusconi