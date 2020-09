Stadi e discoteche rimangono tassativamente chiusi: a scriverlo nero su bianco è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, firmatario in questi ultimi momenti di un nuovo decreto ministeriale.

Sempre nel nuovo Dpcm la volontà ormai sancita di prorogare ancora le misure di sicurezza già in vigore. Le novità contenute nel decreto: cosa cambia ora.

Coronavirus Italia: le novità del nuovo Dpcm

Poche novità e tante conferme: è notizia di questi momenti la firma del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al fondo del nuovo Dpcm doveroso alla luce di un’emergenza sanitaria, quella del Coronavirus, che continua ad affliggere l’Italia e il mondo.

Nessun allentamento per quanto riguarda stadi e discoteche: mai aperti dal lockdown i primi, aperti e poi tempestivamente richiusi le seconde, slitta ancora un’eventuale riapertura di locali e strutture.

Ok al ricongiungimento delle “coppie internazionali”

Sostanziale l’unica vera novità contenuta nell’odierno Dpcm che arriva ad un mese esatto dall’ultimo, firmato lo scorso 7 agosto. Aggiornamenti che riguarda il ricongiungimento delle coppie “internazionali”. In particolare, con il nuovo decreto, sarà permesso l’ingresso in Italia a tutti coloro che si trovavano in Paesi “off limits” (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia e Colombia) grazie ad un’autocertificazione dove è ammesso il ricongiungimento con una persona che risiede in Italia anche “non convivente” e con la quale “vi sia una stabile relazione affettiva”.

Permane l’obbligo però, dopo l’ingresso, di un periodo di quarantena di 14 giorni.

Prorogate ad ottobre le misure di sicurezza

Per quanto riguarda le misure di sicurezza, arriva la proroga: con il nuovo Dpcm arriva il prolungamento di tutte le norme sull’uso delle mascherine, distanziamento sociale e divieto di assembramento fino al prossimo 7 ottobre.

Di questo pomeriggio intanto gli ultimi aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia con nuovi casi di contagio oltre i mille e picchi di casi in Campania.

