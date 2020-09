Vasco Rossi romantico e innamorato nella dedica speciale alla moglie, su Instagram: il rocker di Zocca ha scelto i social per sottolineare il sentimento che lo lega a Laura Schmidt, con un messaggio in occasione del suo compleanno.

Vasco Rossi, la dedica a Laura Schmidt per il compleanno

“Oggi vado a comprare dei fiori per la Laurina… Perché è il suo compleanno“. È così che Vasco Rossi scalda il cuore dei follower, con un post che ricalca la cornice del suo amore per la moglie, Laura Schmidt, a cui ha scelto di fare una romantica dedica nel giorno del compleanno.

Auguri speciali con tanto di omaggio floreale, e un collage che ritrae la coppia in tenere effusioni in alcuni degli scatti più belli della loro longeva unione.

Post di Vasco Rossi – Fonte: Instagram/Vasco Rossi

Il Blasco incornicia il suo dolce gesto con l’estratto di un’intervista rilasciata nel 2018 a Vanity Fair. Intervista in cui aveva parlato del loro grande amore.

“Ho capito che Laura era perfetta per me quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco.

Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva“.

Vasco Rossi e Laura Schmidt, un amore senza tempo

L’unione tra Vasco Rossi e Laura Schmidt è lunga una vita, coronata dalla nascita del figlio Luca, nel 1991: “Lei lo voleva e io anche. Visto che ero diventato padre due volte senza averlo chiesto, volevo provare a metter su famiglia. Per uno come me era la scelta più controcorrente e spericolata: una sfida“.

“Ancora oggi – aveva detto a Vanity Fair nel 2018 – ogni volta che guardo la sua faccina provo immediatamente un gran senso d’amore“.

Laura è l’altra metà della rockstar, il volto della dolcezza e della famiglia che l’artista ha scelto di costruire insieme a lei, ormai 33 anni fa. Sono diventati marito e moglie nel 2012.

Vasco Rossi ha alti due figli nati nel 1986: Lorenzo, avuto da Gabriella Sturani, e il primogenito Davide, nato pochi mesi prima dalla relazione con Stefania Trucillo.

