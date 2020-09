Dopo un avvio claudicante nella sfida agli ascolti del pomeriggio tv, Barbara d’Urso si riprende il trono contro Alberto Matano. La nuova edizione de La Vita in diretta, partita il 7 settembre nel segno di un positivo bacino di consensi rispetto alla concorrenza, nel secondo appuntamento perde spettatori e si assesta dietro Pomeriggio 5.

Ascolti tv: Barbara d’Urso sconfigge Alberto Matano

Con l’avvio della nuova stagione televisiva, occhi puntati sugli ascolti. Al centro dell’attenzione la sfida tra La Vita in diretta e Pomeriggio 5, concorrenti nel daytime pomeridiano sul piccolo schermo.

Alberto Matano è partito bene con la sua prima puntata di conduzione in solitaria (dopo l’uscita di scena di Lorella Cuccarini), il 7 settembre, ma l’euforia sembra essersi “sgonfiata” nell’arco delle successive 24 ore.

Per il format della rete ammiraglia Rai, infatti, i dati riportano un calo di pubblico che cede terreno fertile alla programmazione Mediaset, precisamente alla “rivale” Barbara d’Urso con il suo evergreen Pomeriggio 5.

È˘ ancora presto per dire se si tratta di un’emorragia di consensi capace di aggredire l’intero corso della stagione di Matano, ma quel che è certo è che Carmelita ha trattenuto più persone davanti allo schermo con la sua formula tra cronaca nera e gossip.

Una media di 1.342.000 spettatori e il 14.3% di share per La Vita in diretta, che si piazza dietro il dato di 1.354.000 (pari al 14.7% di share) per la prima parte del talk di Canale 5 che, nella seconda parte, fa ancora meglio con 1.477.000 spettatori e il 15.4% di share.

Numeri in calo rispetto al primo appuntamento

I numeri de 7 e dell’8 settembre ricalcano quindi un “peggioramento” per il programma condotto da Alberto Matano, al netto di una situazione comunque ancora fluida per via delle sole due puntate finora trasmesse.

Secondo i dati Auditel, nel primo appuntamento della nuova stagione La Vita in diretta ha incassato un seguito di 1.596.000 spettatori con il 16.52% di share, costringendo Pomeriggio 5 a stare dietro con 1.410.000 spettatori e il 15.21% di share (1.433.000 e il 14.21% nella seconda parte della trasmissione).

