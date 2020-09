Continuano a salire i numeri legati all’epidemia di Coronavirus in Italia. Aumenta rispetto alla giornata di ieri il numero delle persone contagiate dal Coronavirus: 1.434 quelle di oggi, poco meno che un centinaio rispetto a quelle registrate ieri, 8 settembre, quando i casi erano 1.370.

Gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus nel bollettino della Protezione Civile aggiornati al 9 settembre.

Coronavirus Italia: 1.434 nuovi contagi

Aumenta il numero delle persone contagiate così come quello delle persone ricoverate in terapia intensiva e in ospedale. Sono 1.434 i nuovi casi di contagio registrati nel bollettino del 10 settembre: 218 i nuovi casi registrati in Lombardia, 203 in Campania e 175 nel Lazio.

34.734 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia cui 32.806 in isolamento domiciliare, 150 ricoverate in terapia intensiva e 1.778 ricoverate in ospedale con sintomi.

Sono 281.583 i casi di Coronavirus in totale in Italia.

Sospesa la sperimentazione del vaccino

Sempre alto il numero delle persone guarite e dimesse dopo aver contratto il Covid-19: 471 i casi registrati oggi. Sale ancora però anche il numero delle persone decedute: 14 i morti registrati oggi per un totale di vittime ora pari a 35.577 nella sola Italia.

Notizia di oggi la sospensione della sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus. Una decisione presa alla luce di 1 caso, un partecipante che di fronte alla sperimentazione del vaccino avrebbe avuto una reazione “anomala”. Nulla di estremamente assurdo, casi come questi vengono di fatti trattati come normale “routine”: “I test sui vaccini, anche quelli anti Covid, nonostante l’emergenza pandemica, sono severi, rigorosi e affidabili. Prova di questo è stata la sospensione volontaria della sperimentazione da parte di AstraZeneca del vaccino anti Covid messo a punto dal nostro istituto di ricerca Irbm assieme all’università di Oxford siamo in attesa che il caso sottoposto al comitato indipendente di esperti venga analizzato“.

