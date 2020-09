Continuano ad essere stabili e in miglioramento le condizioni di salute del leader politico di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato una settimana fa al San Raffaele di Milano dopo l’esito positivo al tampone per il Coronavirus. Nel bollettino odierno, il medico curante Alberto Zangrillo, rompe il silenzio sugli aggiornamenti.

Berlusconi, ultimi aggiornamenti dal San Raffaele

È un’ evoluzione clinica favorevole quella di Silvio Berlusconi, tuttora ricoverato per Coronavirus dopo aver presentato i sintomi manifesti della tipica polmonite bilaterale. Data l’età e le pregresse patologie che hanno identificato Berlusconi come un potenziale paziente “a rischio”, il medico curante nonché primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano, ha optato per il suo ricovero per permettere un costante e continuo monitoraggio del politico.

Le dichiarazioni di Alberto Zangrillo sulla salute del leader

“L’evoluzione clinica dell’infezione polmonare si conferma favorevole“, sono le parole di Alberto Zangrillo dichiarate alla luce degli odierni aggiornamenti sullo stato di salute dell’ex presidente del Consiglio italiano. Sempre Zangrillo: “Tutti i parametri monitorati presentano valori molto confortanti“. E di oggi sono anche le parole stesse del leader 84enne, rivoltosi ai deputati di Forza Italia: “È un virus veramente terrificante e non auguro a nessuno di incorrere in una situazione di questo genere.

State attenti, quindi, portate sempre la mascherina, siate riservati perché credo sia l’esperienza più terribile della mia vita“.

Non è la prima volta che Berlusconi parla dall’ospedale: già nella giornata di ieri il politico ha sottolineato l’importanza del voto a cui non si deve per alcun motivo rinunciare: “Bisogna far sapere agli italiani la necessità di andare al voto. L’incertezza sul numero dei votanti è grande.

E allora vale la pena ricordare a tutti gli indecisi un monito di Platone che diceva a chi non voleva votare per il governo di Atene: ‘Chi non va a votare si merita un governo di pericolosi incapaci’

