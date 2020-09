Addio Nicola Vivarelli, benvenuto Mister Lamas. Nella giostra dei corteggiatori di Gemma Galgani c’è una new entry che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico ed anche quella della Dama torinese.

Gemma Galgani, addio Nicola Vivarelli

Gemma Galgani sembra pronta a voltare pagina: nuovo volto -è reduce da un lifting che l’ha ringiovanita molto- ed è pronta a ricominciare la caccia al fidanzato. L’esperienza con Nicola Vivarelli (meglio conosciuto come Sirius) sembra non essere finita bene: durante l’ultima puntata i due hanno avuto una sorta di scontro nello studio di Maria De Filippi.

Il motivo? Ci sono altri pesci nel mare e Sirius sembra non prenderla bene. Gemma, d’altra parte, ha deciso che non su vuole più fidare di Vivarelli: “Mi voleva solo esibire. Voleva farmi fare la promenade. E poi ho il sospetto che la mamma scrivesse i messaggi al posto suo. Alcuni erano profondi, altri erano ehi, ehi…oh..oh… Non sono abituata a questo modo di parlare”.

Vivarelli, dal canto suo, si mostra umiliato e offeso: “Rifatta o no per me Gemma non cambia. L’accettavo così com’era. Le ho detto tante volte di venire da me o di incontrarci, ma lei ha sempre rifiutato.

Sono profondamente deluso. Una donna di 70 anni che rifiuta un ragazzo di 26, mi dà fastidio. Invece di essere il contrario…La vittima sono io!”.

Chi è Mister Lamas

Altro motivo di sconcerto per Sirius è stata la new entry in studio, un misterioso corteggiatore per Emma subito soprannominato Mister Lamas, per via della sua somiglianza con Lorenzo Lamas. Il nuovo corteggiatore sembra avere uno stile molto chiaro e netto: ha un look rock e che si nota subito e viene da Vicenza.

Gemma sembra gradire il nuovo corteggiatore

A Gemma il nuovo corteggiatore sembra piacere, ed il suo gradimento metterebbe la parola “fine” a qualsiasi possibilità di Sirius nei suoi confronti.