Sono passati 14 anni da quando Vladimir Luxuria divenne una deputata della Repubblica italiana. Al tempo, la sua elezione destò molto clamore, consacrandola come la prima transgender in un parlamento europeo. Proprio su quei periodi, Vladimir Luxuria ha rivelato un dettaglio scottante: un politico ci provò con lei, con molta insistenza.

La confessione di Vladimir Luxuria sul politico

Lo ha raccontato la stessa politica, attivista e personaggio televisivo, nata Wladimiro Guadagno, in un’intervista a Novella2000. Bisogna tornare indietro nel calendario fino alla primavera del 2006, quando Vladimir Luxuria venne eletta alla Camera, dopo essersi presentata da indipendente con Rifondazione Comunista.

Del suo periodo da parlamentare, terminato nel 2008 a seguito della caduta del Governo Prodi, la Luxuria ha raccontato un aneddotto.

“Quando ero parlamentare, – rivela a Novella 2000 – un politico sposato con figli mi chiamava continuamente all’interfono, lamentando che non lo avessi salutato né degnato di uno sguardo entrando in aula“

La minaccia di Luxuria dopo le avance

Stando a quanto riferito dall’ex parlamentare, quindi, la sua presenza alla Camera non era passata inosservata, tanto appunto da suscitare le avance di un politico, di cui non rivela ovviamente il nome.

Ha minacciato di farlo, però, come raccontato dalla stessa Luxuria nell’intervista: “Non c’era nulla tra di noi, quando ha cominciato a insistere, esagerando, ho recitato la mia formula magica, dicendogli che se avesse continuato, avrei convocato i giornalisti. Non ha più chiamato”.

Vladimir Luxuria: “Non sono Belen“

Nel corso della stessa intervista, Vladimir Luxuria ha confessato però che quell’aneddoto non è un caso isolato e che, altre volte, le cose sono andate diversamente: “Se c’è un’occasione, non me la lascio sfuggire.

Non sono Belen, ma nel mio piccolo ho avuto qualche pretendente, anche in ambito politico. In alcuni casi ho accettato, in altri ho declinato come succede a tutti“.

Sono molti, inoltre, quelli che “hanno cercato di sedurmi per chiedere delle raccomandazioni per il figlio“, soprattutto quando frequentava l’ambiente politico. Sia da parlamentare che come personaggio televisivo, però, la Luxuria ha affermato che: “Ho sempre tenuto queste persone alla larga, credo che la meritocrazia sia la strada più giusta“.

