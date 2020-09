È un momento difficile per Ramona Badescu: l’ex showgirl ha infatti raccontato di avere un grande problema famigliare che l’affligge: è stato lo studio di Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, ad accogliere le sue confidenza.

Ramona Badescu madre del piccolo Ignazio

Ramona Badescu ha da poco vissuto una grandissima gioia: è diventata madre a 51 anni del piccolo Ignazio, nato dall’amore con il compagno Narcis Godeanu.

Badescu e il padre malato

Un grande dolore si è però affacciato alla sua vita con la malattia di suo padre, lontano dal suo affetto: “Non ci sono voli, la Romania ha deciso di chiudere le frontiere per evitare i contagi.

Tra pochi giorni sarà il compleanno di mio padre e io, per la prima volta, non sarò con lui”. A quanto pare vicino al padre dell’ex showgirl ci sarebbe suo fratello: “Mio padre sta male e mio fratello, che è medico, lo sta curando. È senza forze, mi fa male saperlo così”.

Ramona Badescu: “Famiglia è molto importante”

Per Ramona Badescu la famiglia è estremamente importante: “La famiglia è molto importante, è tutto per me.

Loro sono stati con me l’anno scorso quando ho partorito. Avere un nipote era il loro grande sogno”.

Per Ramona Badescu l’arrivo del figlio è stata una gioia indescrivibile: “Avevo deciso da quando ero piccola di essere mamma. Prima avevo una bimba pelosa, il mio cagnolino, poi Dio ha voluto che accadesse un miracolo, che diventassi mamma di un bambino così bello e dolce”.

La nascita del figlio

Rimanere incinte a 50 anni non è semplice come concepire un figlio a 25 (a parità di condizioni cliniche) ed è per questo che Ramona Badescu ha raccontato che aveva deciso in passato di congelare gli ovuli, per procedere con una fecondazione assistita.

In realtà, prima di avviare la procedura, Badescu ha scoperto di essere rimasta incinta in modo naturale: “Oggi ancora di più so cosa significa essere mamma non è soltanto la vita, c’è anche la vita biologica: se mantieni una vita sana, non fumi, mangi bene, è possibile diventare anche mamma a 50 anni. Ho tenuto molto privata la mia vita da futura mamma e da mamma, mi sembra una cosa molto bella da preservare”.

