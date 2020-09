Patrizia De Blanck, da anni, è una delle figure più interessanti che di tanto in tanto è ospite dei salotti

Patrizia De Blanck non è però sempre stata la signora che abbiamo visto in questi giorni (è ormai nota la sua performance di strip-tease al Grande Fratello).

Patrizia De Blanck: famiglia e origini

Patrizia De Blanck, anche conosciuta come la contessa De Blanck,è la figlia di Lloys Dario, discendente di nobili veneziani, e di Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore cubano.

Fin da giovane ha avuto un profondo interesse per il mondo dello spettacolo ed infatti ha partecipato, a soli 18 anni, a Il Musichiere di Mario Riva, dove comparirà come valletta.

Patrizia De Blanck a 20 anni (wikipedia-pubblico dominio)

Patrizia De Blanck: la vita sentimentale

A quel tempo, Patrizia De Blanck aveva una vita sentimentale a dir poco movimentata: nel 1960, a soli 20 anni, ha sposato il nobile Anthony Leigh Milne, ma il loro matrimonio è durato pochissimo, perché la De Blanck aveva scoperto che il marito la tradiva con il suo migliore amico. Anche la successiva relazione della De Blanck finì sulle prime pagine: era fidanzata con Farouk El Chourbagi, che fu assassinato nel 1964.

Patrizia De Blanck ai tempi delle prime esperienze televisive

Il ritorno alla tv

Per tantissimi anni Patrizia De Blanck è sparita dagli schermi, per poi ritornarci dal 2002, anno in cui è diventata ospite di Chiambretti c’è in maniera fissa. L’anno dopo sua figlia Giada, nata dal secondo matrimonio con Giuseppe Drommi, partecipa alla prima edizione de L’Isola dei famosi e Patrizia De Blanck è spesso ospite del reality.

Patrizia De Blanck al GF Vip

Oggi, Patrizia De Blanck sta dando al pubblico un’immagine di sé molto inedita, lontana dalla ragazza della dolce vita romana che è stata da giovane.

Dentro la casa del GF VIP, la contessa De Blanck ha già fatto scalpore per la sua tendenza ad “accendersi”, e per il suo linguaggio spesso tutt’altro che nobile. Addirittura, durante la diretta di ieri sera, Patrizia De Blanck si è spogliata davanti alle telecamere, forse inconsapevole di essere vista da tutti, scatenando il panico.