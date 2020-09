Eleonora Daniele è tornata con grande stile sul piccolo schermo e a colpi di casi di cronaca e ospiti, l’amata conduttrice Rai è di nuovo in campo nella gara agli ascolti tv. La stagione televisiva di Storie Italiane può dirsi appena iniziata eppure la concorrenza con Mediaset e la sua “rivale televisiva”, Federica Panicucci, è già alle stelle.

Ma nella sua fascia oraria Eleonora Daniele si destreggia abilmente.

Eleonora Daniele e Storie Italiane, il cavallo di battaglia di Rai 1

Ci si può sempre superare e pare che Eleonora Daniele abbia questo come obiettivo nella sua testa per questa nuova stagione di Storie Italiane, uno dei programmi di punta del mattino di Rai 1.

La conduttrice, tornata in televisione dopo una lunga pausa estiva e dopo la nascita della piccola Carlotta, conta già i suoi successi. La media di ascolti registrata da Mattino Cinque non basta per superare quella di Storie Italiane che riesce a mantenersi alto per tutta la durata del programma.

Alto lo share e grandi ospiti: l’arrivo di Oriella Dorella

La media gioca al ribasso per Federica Panicucci che riesce a spadroneggiare di prima mattina ma cala vistosamente nella seconda e terza parte di Mattino Cinque, quando dall’altra parte si trova la concorrenza proprio di Eleonora Daniele che porta a casa un ottimo 14,4% di share.

Si rimane in attesa di sapere se anche oggi, 17 settembre, la Daniele è riuscita a dare filo da torcere alla concorrenza di Mediaset.

Intanto proprio quest’oggi, dopo aver a lungo discorso sul tragico caso di cronaca legato alla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello, la Daniele ha avuto modo di avere in studio con lei l’étoile, Oriella Dorella, una delle ballerine italiane più note al mondo.

La ballerina, classe 1952, si è aperta al pubblico raccontando la sua maestosa carriera minata però da momento difficili soprattutto legati alla famiglia e alla sua vita privata.

