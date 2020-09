È un Bobo Vieri furioso quello che se la prende con l’emittente Mediaset. L’ex calciatore e oggi opinionista tv, infatti, ha parlato apertamente di enormi problemi e dissidi con la rete di Cologno Monzese, rea secondo lui di aver troncato di netto il suo contratto.

Bobo Vieri via da Tiki Taka, esplode la rabbia

Il Vieri lontano dai campi si è mantenuto una vera e propria celebrità. Durante il lockdown per il Coronavirus, il suo canale Instagram è stato tra i più seguiti, specie perchè ogni sera si divertiva a videochiamare varie glorie del presente e del passato – da Totti a Zanetti, passando per Nicola Ventola – e scherzare assieme a loro.

Oltre alla popolarità da social, però, Vieri è diventato negli anni apprezzato opinionista del programma Tiki Taka in onda su Italia 1. Spesso fuori dagli schemi, molto “pane al pane”, qualcosa deve però essere andato storto.

In un’intervista al Corriere della Sera, per la verità incentrata tutta sui nuovi nomi del calcio italiano e mondiale e le sue previsioni per il nuovo campionato di Serie A, Bobo Vieri ha rivelato che non sarà più tra gli opinionisti di Tiki Taka e non per scelta sua.

Vieri minaccia di querelare Mediaset

Nell’intervista, infatti, gli si chiede direttamente se lo vedremo nuovamente sulle poltroncine di Tiki Taka, che nel frattempo ha cambiato conduttore passando da Pierluigi Pardo a Piero Chiambretti. La sua risposta ha spiazzato molti lettori: “No, non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo“.

Un cambio improvviso quindi, stando a quanto riferisce Bobo Vieri. Che però non ci sta: “È una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali“.

La luna di miele come opinionista Mediaset sembra quindi già finita e all’orizzonte spuntano querele, cause ed avvocati. In questo caso potrebbe non bastargli “attaccare l’area”, contro il gigante della televisione italiana.

La vita da papà bomber di Christian Vieri

Oltre alle querelle e querele con Mediaset, la vita lontano dai campi di Bobo Vieri non gli ha tolto un briciolo di popolarità e soprattutto di energia. Quest’estate è impazzata la hit “Una vita da bomber“, canzone che lo vede protagonista assieme a Nicola Ventola e l’opinionista Lele Adani.

Oltre al gioco, però, la sua vita è fatta anche di tanto lavoro e amore per le figlie: dopo la piccola Stella, a marzo è nata anche la secondogenita di Christian Vieri e Costanza Caracciolo, Isabel.

Vieri è solito quindi a pubblicare tenere foto del suo lavoro da papà, come quella che lo vede in piscina assieme alla figlia Stella.

Approfondisci

Christian Vieri, vita da bomber: la foto con la figlia Stella

Bobo Vieri, il bomber diventa un padre amorevole per Stella e Isabel