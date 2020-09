Maria Teresa Ruta la settimana scorsa è entrata nella casa del Grande Fratello Vip accompagnata da una forte preoccupazione: dopo un grave incidente, il fratello, a cui la conduttrice sarebbe molto legata, si trova ancora in ospedale. Adesso per fortuna le sue condizioni sono migliorate ma la Ruta non nasconde la sua apprensione.

L’incidente del fratello Stefano

Maria Teresa Ruta è una dei concorrenti di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta, ancora una volta, da Alfonso Signorini. Lo scorso 18 settembre, la showgirl ha varcato l’ormai celeberrima porta rossa insieme alla figlia Guendalina Goria ma il suo ingresso è rimasto incerto fino alla fine: pochi mesi fa, infatti, Stefano Ruta, fratello della conduttrice, ha avuto un grave incidente.

L’uomo non è in pericolo di vita ma si troverebbe ancora in ospedale e Maria Teresa ne ha parlato in un’intervista.

Ruta nella casa del GF Vip

Non tutti si aspettavano questa scelta, ma alla fine Ruta ha deciso di partecipare comunque a questa nuova esperienza televisiva: “Ha avuto un grave incidente in una gara ciclistica. È stato travolto da un’auto”, ha detto la conduttrice riferendosi al fratello nella sua ultima intervista rilasciata a Nuovo, il noto settimanale di gossip.

“Parto per questa avventura dopo averne parlato con tutta la famiglia.”

Una scelta ponderata quindi quella della showgirl, che continua a sfoggiare il suo contagioso sorriso nonostante il pensiero sia rivolto altrove. Come ha detto in seguito nel corso dell’intervista, la prima cosa che farà una volta fuori dalla Casa, sarà appunto andare a trovare il fratello in clinica dove sta facendo la riabilitazione.

Cosa ha convinto Maria Teresa Ruta

Ma cos’è che ha realmente spinto la conduttrice a partecipare a un reality nonostante il periodaccio che sta attraversando?

Se l’è chiesto anche il giornalista di Nuovo a cui la Ruta ha confessato: “Il fatto che il conduttore mi abbia cercato e mi abbia chiamata mi ha fatto un enorme piacere e la possibilità di trascorrere tempo, forse mesi, con mia figlia, mi ha convinto a dire sì.

Maria Teresa Ruta e la figlia Guendalina

Sì, perchè come già detto, Maria Teresa non è da sola all’interno della casa ma è in gara con la figlia Guendalina, e insieme valgono come un unico concorrente, come anni fa fu per Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Una cosa che a quanto pare non fa particolarmente piacere né alla madre né alla figlia che di recente si è anche lamentata con gli altri compagni di viaggio del comportamento troppo esuberante di mamma Maria Teresa: “Mi provoca molto imbarazzo, dovrebbe tenersi un pochino di più”.

Una bella fregatura per entrambe quindi, che probabilmente saranno spinte a un confronto in diretta. Chissà se riuscirà a viversi quest’avventura nel modo più sereno e spensierato possibile o se ci saranno ancora bocconi amari da ingoiare per la nota showgirl.

Un “leone in gabbia”, così si è definita pensando a se stessa all’interno della casa. Resisterà dunque?

