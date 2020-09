Una serata piena di eventi per la programmazione televisiva di questa sera venerdì 25 settembre. Tra gli appuntamenti sportivi, Carlo Conti e Alfonso Signorini, per la serata di oggi lo zapping è assicurato.

Questa sera in onda sui maggiori canali Rai

Rai 1 manda in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Già la settimana scorsa i telespettatori sono rimasti conquistati dalle interpretazioni e oggi il gioco si fa persino più difficile. Barbara Cola sarà Tina Turner; Francesca Manzini Levante; Carolina Rey sarà Arisa; mentre Carmen Russo vestirà i panni di Sabrina Salerno.

Giulia Sol invece diventerà Whitney Houston; Sergio Muniz il mito Enrique Iglesias; Francesco Paolantoni sarà Alan Sorrenti. In ultimo Pago vestirà i panni di Gianni Morandi; Virginio quelli del vincitore del Festival di Sanremo Diodato mentre l’apprezzatissimo Luca Ward diventerà Ligabue.

Serata di sport per Rai 2 con la pallavolo. Lube Civitanova e Sir Safety Perugia si scontrano per giocarsi a Verona la finale della Supercoppa maschile di pallavolo.

Su Rai 3 va in onda la prima puntata di Le Ragazze. Durante la serata si racconteranno Adua Veroni, prima moglie di Luciano Pavarotti, e Luciana Romoli, che a soli 8 anni si ribellò alle leggi razziali del 1938 e ad appena 14 anni divenne staffetta partigiana.

A seguire Monica Guerritore e Letizia Lopez, sorella di Rosaria, vittima del massacro del Circeo. Infine anche Elisa Marconi che lavora in un reparto di radio-oncologia pediatrica.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Su Rete 4 torna Quarto grado con Gianluigi Nuzzi. La puntata sarà centrata sul caso di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, mentre era a casa della fidanzata, a Ladispoli.

A seguire anche il caso di Viviana Parisi e Gioele Mondello, che ancora non ha una risposta.

Ed è anche il momento di tornare in onda per Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello vip. In settimana è scoppiato il caso di una setta dopo alcune dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Il caso già ribattezzato Aresgate, potrebbe essere il tema centrare di questa serata.

Su Italia 1 torna Freedom – Oltre il confine con Roberto Giacobbo, che porterà il pubblico in un viaggio per scoprire le meraviglie della natura e della storia.

